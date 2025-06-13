https://ria.ru/20250613/ukraina-2022692683.html

"Попадем в паутину": в США назвали фатальную ошибку Украины

"Попадем в паутину": в США назвали фатальную ошибку Украины - РИА Новости, 13.06.2025

"Попадем в паутину": в США назвали фатальную ошибку Украины

Атаки киевского режима на российские аэродромы поставили Украину и ее западных союзников в опасное положение, пишет The American Conservative. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T18:29:00+03:00

2025-06-13T18:29:00+03:00

2025-06-13T20:20:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Атаки киевского режима на российские аэродромы поставили Украину и ее западных союзников в опасное положение, пишет The American Conservative."Операция "Паутина" не поможет Украине выиграть войну и может, как и в случае с другими впечатляющими операциями, способствовать ее проигрышу. Кроме того, есть более серьезные опасности подрыва режима контроля над вооружениями и втягивания Запада в более масштабную войну. Украинская разведка сплела впечатляющую паутину. Теперь они — и мы — рискуем попасть в нее", — говорится в публикации.Издание отмечает, что многие операции проводились Украиной напоказ с целью убедить западных партнеров в ее боеспособности, но при этом оказывали разрушительное воздействие на военные усилия Киева.Минобороны России 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, были ликвидированы, жертв среди персонала нет.Замглавы МИД Сергей Рябков в среду заявил, что российский потенциал ядерного сдерживания не понес существенного ущерба из-за атаки украинских дронов на аэродромы.

https://ria.ru/20250613/ataki-2022677832.html

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