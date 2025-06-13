https://ria.ru/20250613/tramp-2022573813.html

Трамп собрал совещание своего кабинета из-за ситуации в Иране

Трамп собрал совещание своего кабинета из-за ситуации в Иране - РИА Новости, 13.06.2025

Трамп собрал совещание своего кабинета из-за ситуации в Иране

Президент США Дональд Трамп в пятницу собрал совещание своего кабинета для обсуждения ситуации в Иране на фоне ударов Израиля по иранской территории, сообщает... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T04:33:00+03:00

2025-06-13T04:33:00+03:00

2025-06-13T12:14:00+03:00

ближний восток

иран

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу собрал совещание своего кабинета для обсуждения ситуации в Иране на фоне ударов Израиля по иранской территории, сообщает CNN со ссылкой осведомленные источники, в том числе в Белом доме.Ранее в пятницу армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по десяткам целей в Иране, которые по их словам связаны с ядерной программой и военными объектами."Президент Дональд Трамп созывает заседание кабинета министров в четверг вечером, поскольку Израиль начал то, что они называют "упреждающими ударами" по Ирану, сообщили CNN представитель Белого дома и два источника, знакомых с планами. Ожидается, что встреча будет посвящена ответу США на развивающиеся события в Иране, сообщили два источника", - говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что решение собрать совещание кабинета было принято еще до начала ударов Израиля, и было вызвано общей эскалацией напряженности.Госсекретарь США Марко Рубио ранее подтвердил, что США не участвовали в атаках Израиля по территории Ирана и отметил, что Вашингтон был информирован Израилем о нанесении ударов.

https://ria.ru/20250613/iran-2022574176.html

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ближний восток

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ближний восток, иран, в мире, израиль, сша, операция израиля "восходящий лев"