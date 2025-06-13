Рейтинг@Mail.ru
Трамп собрал совещание своего кабинета из-за ситуации в Иране - РИА Новости, 13.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:33 13.06.2025 (обновлено: 12:14 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/tramp-2022573813.html
Трамп собрал совещание своего кабинета из-за ситуации в Иране
Трамп собрал совещание своего кабинета из-за ситуации в Иране - РИА Новости, 13.06.2025
Трамп собрал совещание своего кабинета из-за ситуации в Иране
Президент США Дональд Трамп в пятницу собрал совещание своего кабинета для обсуждения ситуации в Иране на фоне ударов Израиля по иранской территории, сообщает... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T04:33:00+03:00
2025-06-13T12:14:00+03:00
ближний восток
иран
в мире
израиль
сша
операция израиля "восходящий лев"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018419255_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_6c6dc6881641561739bce09c321d5d00.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу собрал совещание своего кабинета для обсуждения ситуации в Иране на фоне ударов Израиля по иранской территории, сообщает CNN со ссылкой осведомленные источники, в том числе в Белом доме.Ранее в пятницу армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по десяткам целей в Иране, которые по их словам связаны с ядерной программой и военными объектами."Президент Дональд Трамп созывает заседание кабинета министров в четверг вечером, поскольку Израиль начал то, что они называют "упреждающими ударами" по Ирану, сообщили CNN представитель Белого дома и два источника, знакомых с планами. Ожидается, что встреча будет посвящена ответу США на развивающиеся события в Иране, сообщили два источника", - говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что решение собрать совещание кабинета было принято еще до начала ударов Израиля, и было вызвано общей эскалацией напряженности.Госсекретарь США Марко Рубио ранее подтвердил, что США не участвовали в атаках Израиля по территории Ирана и отметил, что Вашингтон был информирован Израилем о нанесении ударов.
https://ria.ru/20250613/iran-2022574176.html
https://ria.ru/20250613/iran-2022573397.html
ближний восток
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018419255_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_f598c5b35c1d8dc2ecbe977928780ebf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ближний восток, иран, в мире, израиль, сша, операция израиля "восходящий лев"
Ближний Восток, Иран, В мире, Израиль, США, Операция Израиля "Восходящий лев"
Трамп собрал совещание своего кабинета из-за ситуации в Иране

Трамп собрал совещание своего кабинета из-за ситуации между Ираном и Израилем

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу собрал совещание своего кабинета для обсуждения ситуации в Иране на фоне ударов Израиля по иранской территории, сообщает CNN со ссылкой осведомленные источники, в том числе в Белом доме.
Ранее в пятницу армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по десяткам целей в Иране, которые по их словам связаны с ядерной программой и военными объектами.
Дым на месте израильского удара в Тегеране. 13 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
В провинциях Ирана прогремели взрывы, пишут СМИ
04:37
"Президент Дональд Трамп созывает заседание кабинета министров в четверг вечером, поскольку Израиль начал то, что они называют "упреждающими ударами" по Ирану, сообщили CNN представитель Белого дома и два источника, знакомых с планами. Ожидается, что встреча будет посвящена ответу США на развивающиеся события в Иране, сообщили два источника", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что решение собрать совещание кабинета было принято еще до начала ударов Израиля, и было вызвано общей эскалацией напряженности.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее подтвердил, что США не участвовали в атаках Израиля по территории Ирана и отметил, что Вашингтон был информирован Израилем о нанесении ударов.
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
При атаке Израиля на Иран погибли люди
04:24
 
Ближний ВостокИранВ миреИзраильСШАОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала