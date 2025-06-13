Рейтинг@Mail.ru
Трамп привержен дипломатическому решению разногласий с Ираном - РИА Новости, 13.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:35 13.06.2025 (обновлено: 00:40 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/tramp-2022563150.html
Трамп привержен дипломатическому решению разногласий с Ираном
Трамп привержен дипломатическому решению разногласий с Ираном - РИА Новости, 13.06.2025
Трамп привержен дипломатическому решению разногласий с Ираном
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил в своей соцсети TruthSocial, что остается приверженным дипломатическому разрешению разногласий с Ираном по ядерной... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T00:35:00+03:00
2025-06-13T00:40:00+03:00
в мире
иран
обострение отношений сша и ирана
дональд трамп
хосейн салами
израиль
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019217411_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_141e03541d01bef0d3826d28883f08b3.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил в своей соцсети TruthSocial, что остается приверженным дипломатическому разрешению разногласий с Ираном по ядерной программе."Мы остаемся приверженными дипломатическому решению иранской ядерной проблемы! Перед всей моей администрацией была поставлена задача ​​вести переговоры с Ираном. Они могли бы быть великой страной, но сначала они должны полностью отказаться от надежд на получение ядерного оружия", - заявил Трамп.В четверг телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, при этом в Вашингтоне ожидают, что исламская республика может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами подчеркнул, что военные страны готовы к любому сценарию, в том числе и к войне.
https://ria.ru/20250613/smi-2022563352.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019217411_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_79c1e7c0d3f88d9bd602dc2f108bc188.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, обострение отношений сша и ирана, дональд трамп, хосейн салами, израиль, сша
В мире, Иран, Обострение отношений США и Ирана, Дональд Трамп, Хосейн Салами, Израиль, США
Трамп привержен дипломатическому решению разногласий с Ираном

Трамп привержен дипломатическому решению вопросов с Ираном по ядерной программе

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил в своей соцсети TruthSocial, что остается приверженным дипломатическому разрешению разногласий с Ираном по ядерной программе.
"Мы остаемся приверженными дипломатическому решению иранской ядерной проблемы! Перед всей моей администрацией была поставлена задача ​​вести переговоры с Ираном. Они могли бы быть великой страной, но сначала они должны полностью отказаться от надежд на получение ядерного оружия", - заявил Трамп.
В четверг телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, при этом в Вашингтоне ожидают, что исламская республика может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами подчеркнул, что военные страны готовы к любому сценарию, в том числе и к войне.
Города мира. Тегеран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
СМИ сообщили дату возможного удара Израиля по Ирану
00:38
 
В миреИранОбострение отношений США и ИранаДональд ТрампХосейн СаламиИзраильСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала