https://ria.ru/20250613/tramp-2022563150.html

Трамп привержен дипломатическому решению разногласий с Ираном

Трамп привержен дипломатическому решению разногласий с Ираном - РИА Новости, 13.06.2025

Трамп привержен дипломатическому решению разногласий с Ираном

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил в своей соцсети TruthSocial, что остается приверженным дипломатическому разрешению разногласий с Ираном по ядерной... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T00:35:00+03:00

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в мире

иран

обострение отношений сша и ирана

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил в своей соцсети TruthSocial, что остается приверженным дипломатическому разрешению разногласий с Ираном по ядерной программе."Мы остаемся приверженными дипломатическому решению иранской ядерной проблемы! Перед всей моей администрацией была поставлена задача ​​вести переговоры с Ираном. Они могли бы быть великой страной, но сначала они должны полностью отказаться от надежд на получение ядерного оружия", - заявил Трамп.В четверг телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, при этом в Вашингтоне ожидают, что исламская республика может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами подчеркнул, что военные страны готовы к любому сценарию, в том числе и к войне.

https://ria.ru/20250613/smi-2022563352.html

иран

израиль

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, обострение отношений сша и ирана, дональд трамп, хосейн салами, израиль, сша