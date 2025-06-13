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Трамп привержен дипломатическому решению разногласий с Ираном
Трамп привержен дипломатическому решению разногласий с Ираном - РИА Новости, 13.06.2025
Трамп привержен дипломатическому решению разногласий с Ираном
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил в своей соцсети TruthSocial, что остается приверженным дипломатическому разрешению разногласий с Ираном по ядерной... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T00:35:00+03:00
2025-06-13T00:35:00+03:00
2025-06-13T00:40:00+03:00
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иран
обострение отношений сша и ирана
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хосейн салами
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил в своей соцсети TruthSocial, что остается приверженным дипломатическому разрешению разногласий с Ираном по ядерной программе."Мы остаемся приверженными дипломатическому решению иранской ядерной проблемы! Перед всей моей администрацией была поставлена задача вести переговоры с Ираном. Они могли бы быть великой страной, но сначала они должны полностью отказаться от надежд на получение ядерного оружия", - заявил Трамп.В четверг телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, при этом в Вашингтоне ожидают, что исламская республика может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами подчеркнул, что военные страны готовы к любому сценарию, в том числе и к войне.
https://ria.ru/20250613/smi-2022563352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, обострение отношений сша и ирана, дональд трамп, хосейн салами, израиль, сша
В мире, Иран, Обострение отношений США и Ирана, Дональд Трамп, Хосейн Салами, Израиль, США
Трамп привержен дипломатическому решению разногласий с Ираном
Трамп привержен дипломатическому решению вопросов с Ираном по ядерной программе