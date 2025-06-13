https://ria.ru/20250613/tegeran-2022570824.html

В аэропорту Тегерана ввели ограничения

В аэропорту Тегерана ввели ограничения - РИА Новости, 13.06.2025

В аэропорту Тегерана ввели ограничения

Авиарейсы в аэропорту Имама Хомейни в Тегеране были приостановлены после серии взрывов в иранской столице, передает иранское госагентство Tasnim со ссылкой на... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T03:40:00+03:00

2025-06-13T03:40:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Авиарейсы в аэропорту Имама Хомейни в Тегеране были приостановлены после серии взрывов в иранской столице, передает иранское госагентство Tasnim со ссылкой на отдел по связям с общественностью аэропорта."На данный момент, пока организация государственной авиации Ирана не прояснит ситуацию, мы приостанавливаем все авиарейсы, будем наблюдать, как будет развиваться ситуация", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250613/izrail-2022571548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тегеран (город), израиль, иран, операция израиля "восходящий лев"