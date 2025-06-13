Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Тегерана ввели ограничения - РИА Новости, 13.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:40 13.06.2025 (обновлено: 04:18 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/tegeran-2022570824.html
В аэропорту Тегерана ввели ограничения
В аэропорту Тегерана ввели ограничения - РИА Новости, 13.06.2025
В аэропорту Тегерана ввели ограничения
Авиарейсы в аэропорту Имама Хомейни в Тегеране были приостановлены после серии взрывов в иранской столице, передает иранское госагентство Tasnim со ссылкой на... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T03:40:00+03:00
2025-06-13T04:18:00+03:00
в мире
тегеран (город)
израиль
иран
операция израиля "восходящий лев"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_fe5daf9b881f9f10d05e22ba1f56a0c6.jpg
ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Авиарейсы в аэропорту Имама Хомейни в Тегеране были приостановлены после серии взрывов в иранской столице, передает иранское госагентство Tasnim со ссылкой на отдел по связям с общественностью аэропорта."На данный момент, пока организация государственной авиации Ирана не прояснит ситуацию, мы приостанавливаем все авиарейсы, будем наблюдать, как будет развиваться ситуация", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250613/izrail-2022571548.html
тегеран (город)
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_313:0:2188:1406_1920x0_80_0_0_c0b40a3737e898d923839532f1e25317.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тегеран (город), израиль, иран, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Тегеран (город), Израиль, Иран, Операция Израиля "Восходящий лев"
В аэропорту Тегерана ввели ограничения

В аэропорту Тегерана ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Авиарейсы в аэропорту Имама Хомейни в Тегеране были приостановлены после серии взрывов в иранской столице, передает иранское госагентство Tasnim со ссылкой на отдел по связям с общественностью аэропорта.
"На данный момент, пока организация государственной авиации Ирана не прояснит ситуацию, мы приостанавливаем все авиарейсы, будем наблюдать, как будет развиваться ситуация", - говорится в сообщении.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по Ирану
03:51
 
В миреТегеран (город)ИзраильИранОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала