https://ria.ru/20250613/tambov-2022730711.html
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения - РИА Новости, 13.06.2025
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T23:47:00+03:00
2025-06-13T23:47:00+03:00
2025-06-13T23:47:00+03:00
тамбов
россия
тамбовская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
международная организация гражданской авиации
безопасность
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Ранее МЧС РФ сообщало, что в Тамбовской области объявлена воздушная опасность. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)", - написал Кореняко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбов, россия, тамбовская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), международная организация гражданской авиации, безопасность
Тамбов, Россия, Тамбовская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Международная организация гражданской авиации, Безопасность
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов