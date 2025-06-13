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Спецоперация, 13 июня: ВС России освободили Яблоновку, Комар и Коптево - РИА Новости, 13.06.2025
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20:58 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/spetsoperatsiya-2022710080.html
Спецоперация, 13 июня: ВС России освободили Яблоновку, Комар и Коптево
Спецоперация, 13 июня: ВС России освободили Яблоновку, Комар и Коптево - РИА Новости, 13.06.2025
Спецоперация, 13 июня: ВС России освободили Яблоновку, Комар и Коптево
Российская группировка войск "Север" освободила Яблоновку в Сумской области, группировка "Центр" взяла под контроль Коптево в Донецкой Народной Республике, а... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T20:58:00+03:00
2025-06-13T20:58:00+03:00
россия
украина
александр вучич
вооруженные силы украины
евросоюз
совет евросоюза
сумская область
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" освободила Яблоновку в Сумской области, группировка "Центр" взяла под контроль Коптево в Донецкой Народной Республике, а группировка "Восток" освободила Комар, также в ДНР, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в пятницу. Также в сводке за период с 7 по 13 июня ведомство напомнило, что за эту неделю были освобождены Заря, Петровского и Алексеевка в ДНР. Кроме того, подразделения группировки "Центр", вышедшие на западную границу ДНР, продолжают развитие наступления на территории Днепропетровской области. В течение недели ВС РФ нанесли массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Были поражены предприятия ВПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, радиолокационные станции, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотников, арсеналы ВСУ, а также пункты дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. Всего за неделю ВСУ потеряли более 9570 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился восьми танков, 84 боевых бронированных машин и 156 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 59 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 60 складов боеприпасов. За неделю средствами ПВО сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун", 18 управляемых авиабомб JDAM и девять снарядов РСЗО HIMARS производства США, а также 1582 беспилотника самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров. Выполняем договоренности Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что Россия передала Украине еще 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ. Таким образом, РФ продолжает выполнять стамбульские договоренности, отметил собеседник агентства. Украинским беженцам продлили проживание в ЕС Совет Евросоюза согласовал продление предоставления убежища гражданам Украины на территории стран ЕС с 2026 года до 4 марта 2027 года, следует из заявления Совета. Президент Сербии Александр Вучич заявил на конференции по безопасности Globsec в Праге, что Сербия не поставляет Украине оружие прямо и намеренно, при этом допустил возможность попадания туда военной продукции сербского производства через другие страны. По 100 тысяч человек Украина сможет дополнительно мобилизовать 100 тысяч человек с каждым снижением минимального возраста мобилизации на год, заявил депутат Верховной рады Сергей Евтушок. Так, по его словам, посчитали в комитетах, в генштабе.
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россия
украина
сумская область
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Кадры передачи тел погибших солдат ВСУ Украине
Кадры процесса передачи тел погибших солдат ВСУ Украине.
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россия, украина, александр вучич, вооруженные силы украины, евросоюз, совет евросоюза, сумская область
Россия, Украина, Александр Вучич, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Совет Евросоюза, Сумская область

Спецоперация, 13 июня: ВС России освободили Яблоновку, Комар и Коптево

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" освободила Яблоновку в Сумской области, группировка "Центр" взяла под контроль Коптево в Донецкой Народной Республике, а группировка "Восток" освободила Комар, также в ДНР, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в пятницу.
Также в сводке за период с 7 по 13 июня ведомство напомнило, что за эту неделю были освобождены Заря, Петровского и Алексеевка в ДНР. Кроме того, подразделения группировки "Центр", вышедшие на западную границу ДНР, продолжают развитие наступления на территории Днепропетровской области.
© ИнфографикаПодразделения группировки "Север" освободили населенный пункт Яблоновка в ДНР
Подразделения группировки Север освободили населенный пункт Яблоновка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки "Север" освободили населенный пункт Яблоновка в ДНР
В течение недели ВС РФ нанесли массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Были поражены предприятия ВПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, радиолокационные станции, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотников, арсеналы ВСУ, а также пункты дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
Всего за неделю ВСУ потеряли более 9570 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился восьми танков, 84 боевых бронированных машин и 156 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 59 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 60 складов боеприпасов.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Коптево в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили Коптево в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Коптево в ДНР
За неделю средствами ПВО сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун", 18 управляемых авиабомб JDAM и девять снарядов РСЗО HIMARS производства США, а также 1582 беспилотника самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров.

Выполняем договоренности

Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что Россия передала Украине еще 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ. Таким образом, РФ продолжает выполнять стамбульские договоренности, отметил собеседник агентства.

Украинским беженцам продлили проживание в ЕС

Совет Евросоюза согласовал продление предоставления убежища гражданам Украины на территории стран ЕС с 2026 года до 4 марта 2027 года, следует из заявления Совета.
Президент Сербии Александр Вучич заявил на конференции по безопасности Globsec в Праге, что Сербия не поставляет Украине оружие прямо и намеренно, при этом допустил возможность попадания туда военной продукции сербского производства через другие страны.

По 100 тысяч человек

Украина сможет дополнительно мобилизовать 100 тысяч человек с каждым снижением минимального возраста мобилизации на год, заявил депутат Верховной рады Сергей Евтушок. Так, по его словам, посчитали в комитетах, в генштабе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
РоссияУкраинаАлександр ВучичВооруженные силы УкраиныЕвросоюзСовет ЕвросоюзаСумская область
 
 
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