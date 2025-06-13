Спецоперация, 13 июня: ВС России освободили Яблоновку, Комар и Коптево
Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" освободила Яблоновку в Сумской области, группировка "Центр" взяла под контроль Коптево в Донецкой Народной Республике, а группировка "Восток" освободила Комар, также в ДНР, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в пятницу.
Также в сводке за период с 7 по 13 июня ведомство напомнило, что за эту неделю были освобождены Заря, Петровского и Алексеевка в ДНР. Кроме того, подразделения группировки "Центр", вышедшие на западную границу ДНР, продолжают развитие наступления на территории Днепропетровской области.
© ИнфографикаПодразделения группировки "Север" освободили населенный пункт Яблоновка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки "Север" освободили населенный пункт Яблоновка в ДНР
В течение недели ВС РФ нанесли массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Были поражены предприятия ВПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, радиолокационные станции, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотников, арсеналы ВСУ, а также пункты дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
Всего за неделю ВСУ потеряли более 9570 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился восьми танков, 84 боевых бронированных машин и 156 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 59 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 60 складов боеприпасов.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Коптево в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Коптево в ДНР
За неделю средствами ПВО сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун", 18 управляемых авиабомб JDAM и девять снарядов РСЗО HIMARS производства США, а также 1582 беспилотника самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров.
Выполняем договоренности
Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что Россия передала Украине еще 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ. Таким образом, РФ продолжает выполнять стамбульские договоренности, отметил собеседник агентства.
Украинским беженцам продлили проживание в ЕС
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Президент Сербии Александр Вучич заявил на конференции по безопасности Globsec в Праге, что Сербия не поставляет Украине оружие прямо и намеренно, при этом допустил возможность попадания туда военной продукции сербского производства через другие страны.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18