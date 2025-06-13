https://ria.ru/20250613/smi-2022576221.html

Удар Израиля разрушил три дома в Тегеране, где жили военные, пишут СМИ

Удар Израиля разрушил три дома в Тегеране, где жили военные, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025

Удар Израиля разрушил три дома в Тегеране, где жили военные, пишут СМИ

Удар Израиля разрушил три здания в жилом комплексе в Тегеране, где проживали высокопоставленные военные, сообщает газета New York Times со ссылкой на иранский... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T05:01:00+03:00

2025-06-13T05:01:00+03:00

2025-06-13T12:24:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Удар Израиля разрушил три здания в жилом комплексе в Тегеране, где проживали высокопоставленные военные, сообщает газета New York Times со ссылкой на иранский источник. Ранее армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по целям в Иране. По словам источника, речь идет о жилом комплексе "Шахрак Шахид Махалати".

https://ria.ru/20250613/iran-2022573249.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, тегеран (город), иран, операция израиля "восходящий лев"