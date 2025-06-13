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Удар Израиля разрушил три дома в Тегеране, где жили военные, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025
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05:01 13.06.2025 (обновлено: 12:24 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/smi-2022576221.html
Удар Израиля разрушил три дома в Тегеране, где жили военные, пишут СМИ
Удар Израиля разрушил три дома в Тегеране, где жили военные, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025
Удар Израиля разрушил три дома в Тегеране, где жили военные, пишут СМИ
Удар Израиля разрушил три здания в жилом комплексе в Тегеране, где проживали высокопоставленные военные, сообщает газета New York Times со ссылкой на иранский... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T05:01:00+03:00
2025-06-13T12:24:00+03:00
в мире
израиль
тегеран (город)
иран
операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Удар Израиля разрушил три здания в жилом комплексе в Тегеране, где проживали высокопоставленные военные, сообщает газета New York Times со ссылкой на иранский источник. Ранее армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по целям в Иране. По словам источника, речь идет о жилом комплексе "Шахрак Шахид Махалати".
https://ria.ru/20250613/iran-2022573249.html
израиль
тегеран (город)
иран
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в мире, израиль, тегеран (город), иран, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Израиль, Тегеран (город), Иран, Операция Израиля "Восходящий лев"
Удар Израиля разрушил три дома в Тегеране, где жили военные, пишут СМИ

NYT: удар Израиля по Тегерану разрушил три здания в ЖК, где жили военные

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh BahramiВид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки
Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Удар Израиля разрушил три здания в жилом комплексе в Тегеране, где проживали высокопоставленные военные, сообщает газета New York Times со ссылкой на иранский источник.
Ранее армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по целям в Иране.
По словам источника, речь идет о жилом комплексе "Шахрак Шахид Махалати".
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В миреИзраильТегеран (город)ИранОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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