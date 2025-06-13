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Удар Израиля разрушил три дома в Тегеране, где жили военные, пишут СМИ
Удар Израиля разрушил три дома в Тегеране, где жили военные, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025
Удар Израиля разрушил три дома в Тегеране, где жили военные, пишут СМИ
Удар Израиля разрушил три здания в жилом комплексе в Тегеране, где проживали высокопоставленные военные, сообщает газета New York Times со ссылкой на иранский... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T05:01:00+03:00
2025-06-13T05:01:00+03:00
2025-06-13T12:24:00+03:00
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операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Удар Израиля разрушил три здания в жилом комплексе в Тегеране, где проживали высокопоставленные военные, сообщает газета New York Times со ссылкой на иранский источник. Ранее армия Израиля сообщила о нанесении авиаударов по целям в Иране. По словам источника, речь идет о жилом комплексе "Шахрак Шахид Махалати".
https://ria.ru/20250613/iran-2022573249.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, тегеран (город), иран, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Израиль, Тегеран (город), Иран, Операция Израиля "Восходящий лев"
Удар Израиля разрушил три дома в Тегеране, где жили военные, пишут СМИ
NYT: удар Израиля по Тегерану разрушил три здания в ЖК, где жили военные