https://ria.ru/20250613/situatsiya--2022593702.html

Ситуация в Калифорнии указывает на испытание США на разрыв, показал доклад

Ситуация в Калифорнии указывает на испытание США на разрыв, показал доклад - РИА Новости, 13.06.2025

Ситуация в Калифорнии указывает на испытание США на разрыв, показал доклад

Конфликт федерального правительства с управляемой демократами Калифорнией может стать предвестником США на разрыв, говорится в докладе "РИА Новости - Аналитика" РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T08:13:00+03:00

2025-06-13T08:13:00+03:00

2025-06-13T08:35:00+03:00

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протесты в калифорнии

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Конфликт федерального правительства с управляемой демократами Калифорнией может стать предвестником США на разрыв, говорится в докладе "РИА Новости - Аналитика" "Трансформация Америки: упущенные альтернативы и сохраняющиеся возможности". "Конфликт федерального правительства с управляемой демократами Калифорнией на почве абсолютного приоритета Трампа, каковым является борьба с незаконной иммиграцией, может стать предвестником испытания США на разрыв, включая конституцию и всю институциональную систему страны", - считает аналитик. Беспорядки в Лос-Анджелесе начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата. После вспыхнувших беспорядков в Лос-Анджелесе в ответ на рейд ICE протесты и демонстрации против политики администрации Трампа по борьбе с незаконными мигрантами также прошли в других городах штата Калифорния, включая Сан-Франциско. Позже волна протестов распространилась и на другие штаты страны, в том числе и на штат Вашингтон.

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Силовики в респираторных масках во время акции протеста в Лос-Анджелесе Протестующие в Лос-Анджелесе раздают "руководство по выживанию во время прямых столкновений", передает корреспондент РИА Новости. Среди полезных советов – что делать, если правоохранители применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ, как вести себя в толпе и оказывать первую помощь. Силовики надели респираторные маски, есть вероятность применения слезоточивого газа. 2025-06-13T08:13 true PT0M14S

Протесты в Лос-Анджелесе против миграционной политики США Протесты в Лос-Анджелесе против миграционной политики США 2025-06-13T08:13 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калифорния, лос-анджелес, сша, в мире, протесты в калифорнии