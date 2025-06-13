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Ситуация в Калифорнии указывает на испытание США на разрыв, показал доклад - РИА Новости, 13.06.2025
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РИА Новости Аналитика
 
08:13 13.06.2025 (обновлено: 08:35 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/situatsiya--2022593702.html
Ситуация в Калифорнии указывает на испытание США на разрыв, показал доклад
Ситуация в Калифорнии указывает на испытание США на разрыв, показал доклад - РИА Новости, 13.06.2025
Ситуация в Калифорнии указывает на испытание США на разрыв, показал доклад
Конфликт федерального правительства с управляемой демократами Калифорнией может стать предвестником США на разрыв, говорится в докладе "РИА Новости - Аналитика" РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T08:13:00+03:00
2025-06-13T08:35:00+03:00
риа новости аналитика
калифорния
лос-анджелес
сша
в мире
протесты в калифорнии
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Конфликт федерального правительства с управляемой демократами Калифорнией может стать предвестником США на разрыв, говорится в докладе "РИА Новости - Аналитика" "Трансформация Америки: упущенные альтернативы и сохраняющиеся возможности". "Конфликт федерального правительства с управляемой демократами Калифорнией на почве абсолютного приоритета Трампа, каковым является борьба с незаконной иммиграцией, может стать предвестником испытания США на разрыв, включая конституцию и всю институциональную систему страны", - считает аналитик. Беспорядки в Лос-Анджелесе начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата. После вспыхнувших беспорядков в Лос-Анджелесе в ответ на рейд ICE протесты и демонстрации против политики администрации Трампа по борьбе с незаконными мигрантами также прошли в других городах штата Калифорния, включая Сан-Франциско. Позже волна протестов распространилась и на другие штаты страны, в том числе и на штат Вашингтон.
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Силовики в респираторных масках во время акции протеста в Лос-Анджелесе
Протестующие в Лос-Анджелесе раздают "руководство по выживанию во время прямых столкновений", передает корреспондент РИА Новости. Среди полезных советов – что делать, если правоохранители применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ, как вести себя в толпе и оказывать первую помощь. Силовики надели респираторные маски, есть вероятность применения слезоточивого газа.
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Протесты в Лос-Анджелесе против миграционной политики США
Протесты в Лос-Анджелесе против миграционной политики США
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калифорния, лос-анджелес, сша, в мире, протесты в калифорнии
РИА Новости Аналитика, Калифорния, Лос-Анджелес, США, В мире, Протесты в Калифорнии
Ситуация в Калифорнии указывает на испытание США на разрыв, показал доклад

"РИА-Аналитика": ситуация в Калифорнии указывает на испытание США на разрыв

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкПротестующие против миграционной политики США в Лос-Анджелесе
Протестующие против миграционной политики США в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Алексей Алексеев
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Протестующие против миграционной политики США в Лос-Анджелесе
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Конфликт федерального правительства с управляемой демократами Калифорнией может стать предвестником США на разрыв, говорится в докладе "РИА Новости - Аналитика" "Трансформация Америки: упущенные альтернативы и сохраняющиеся возможности".
"Конфликт федерального правительства с управляемой демократами Калифорнией на почве абсолютного приоритета Трампа, каковым является борьба с незаконной иммиграцией, может стать предвестником испытания США на разрыв, включая конституцию и всю институциональную систему страны", - считает аналитик.
Беспорядки в Лос-Анджелесе начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
После вспыхнувших беспорядков в Лос-Анджелесе в ответ на рейд ICE протесты и демонстрации против политики администрации Трампа по борьбе с незаконными мигрантами также прошли в других городах штата Калифорния, включая Сан-Франциско. Позже волна протестов распространилась и на другие штаты страны, в том числе и на штат Вашингтон.
Протесты против миграционной политики в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Eric Thayer

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.

Акция протеста у федерального здания в Лос-Анджелесе, Калифорния

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.

© AP Photo / Eric Thayer
1 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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2 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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3 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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4 из 11
© Getty Images / Jim Vondruska

Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.

Акция протеста в Лос-Анджелесе, Калифорния

Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.

© Getty Images / Jim Vondruska
5 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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6 из 11
© Getty Images / Spencer Platt

В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

Акция протеста после серии иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе, Калифорния

В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

© Getty Images / Spencer Platt
7 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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8 из 11
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.

Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
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9 из 11
© AP Photo / Ethan Swope

Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.

Акция протеста против иммиграционных рейдов администрации Дональда Трампа в Лос-Анджелесе, Калифорния

Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.

© AP Photo / Ethan Swope
10 из 11
© Getty Images / Anadolu

Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.

Акция протеста у федерального здания в Лос-Анджелесе, Калифорния

Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.

© Getty Images / Anadolu
11 из 11

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.

© AP Photo / Eric Thayer
1 из 11

Среди прочего причиной волнений стали сообщения о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
2 из 11

Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
3 из 11

За время протестов в центре Лос-Анджелеса разграбили более двух десятков магазинов.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Из-за обострения ситуации полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.

© Getty Images / Jim Vondruska
5 из 11

В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
6 из 11

В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

© Getty Images / Spencer Platt
7 из 11

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
8 из 11

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на американского президента Дональда Трампа.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
9 из 11

Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.

© AP Photo / Ethan Swope
10 из 11

Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.

© Getty Images / Anadolu
11 из 11
 
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