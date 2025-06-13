https://ria.ru/20250613/senkino-2022349833.html

Гарбузов: мультимедийное оборудование будут производить в "Сенькине"

Гарбузов: мультимедийное оборудование будут производить в "Сенькине" - РИА Новости, 13.06.2025

Гарбузов: мультимедийное оборудование будут производить в "Сенькине"

Российский разработчик и производитель мультимедийного оборудования станет резидентом промышленного парка "Сенькино", компания приобрела помещение площадью... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T12:13:00+03:00

2025-06-13T12:13:00+03:00

2025-06-13T12:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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тинао

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Российский разработчик и производитель мультимедийного оборудования станет резидентом промышленного парка "Сенькино", компания приобрела помещение площадью около 580 квадратных метров для размещения производства, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Москва заинтересована в локализации и развитии на территории города инновационных высокотехнологичных производств и формирует для этого комфортные условия. Программа стимулирования создания мест приложения труда позволяет обеспечить промышленников качественной современной инфраструктурой. В результате компании могут развернуть производство быстро и без дополнительных затрат", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что в промышленном парке "Сенькино", который строится в Краснопахорском районе в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, разместят линию сборки светодиодных модулей с проектной мощностью около 1 тысячи изделий в месяц.Строительство промтехнопарка планируют закончить к следующему году. Объект будет соответствовать современным стандартам экологической эффективности коммерческой недвижимости. Так, благодаря проекту в ТиНАО появится более 2,8 тысячи высокооплачиваемых рабочих мест.По словам управляющей компании "Дисофт" Людмилы Шимковой, в промпарке компании понравились условия приобретения, возможность свободной планировки, технические характеристики помещения, а также полная автономность по сравнению с другими объектами. Также компания надеется, что эта площадка станет фундаментом для развития и взаимовыгодного партнерства.Программа стимулирования создания мест приложения труда работает с 2020 года. Она охватила почти все районы Москвы. Всего инвесторы построят свыше 230 объектов общей площадью более 6 миллионов квадратных метров. Среди них – новые промпредприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Реализация проектов позволит создать свыше 310 тысяч новых рабочих мест.

https://ria.ru/20250608/razrabotki-2021625006.html

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москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , технологии, тинао