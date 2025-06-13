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Трамп предупредил Иран о последствиях отказа от сделки с США
Трамп предупредил Иран о последствиях отказа от сделки с США - РИА Новости, 13.06.2025
Трамп предупредил Иран о последствиях отказа от сделки с США
Президент США Дональд Трамп после ударов Израиля по Ирану заявил в пятницу, что дал иранским властям шанс заключить сделку с Вашингтоном, однако те не смогли... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T13:06:00+03:00
2025-06-13T13:06:00+03:00
2025-06-13T13:16:00+03:00
иран
сша
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операция израиля "восходящий лев"
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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после ударов Израиля по Ирану заявил в пятницу, что дал иранским властям шанс заключить сделку с Вашингтоном, однако те не смогли этого сделать."Я сказал им ясно: просто сделайте это. Но, сколько бы они ни старались, как бы близко ни подходили к сделке, они так и не смогли её заключить", — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social, комментируя удары Израиля по иранской территории.Он также предостерёг Иран, что последствия отказа будут "гораздо хуже любых их ожиданий".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, сша, в мире, операция израиля "восходящий лев"
Иран, США, В мире, Операция Израиля "Восходящий лев"
Трамп предупредил Иран о последствиях отказа от сделки с США
Трамп: последствия отказа Ирана от сделки с США будут хуже любых ожиданий