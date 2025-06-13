Рейтинг@Mail.ru
Трамп предупредил Иран о последствиях отказа от сделки с США - РИА Новости, 13.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 13.06.2025 (обновлено: 13:16 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/sdelka-2022641741.html
Трамп предупредил Иран о последствиях отказа от сделки с США
Трамп предупредил Иран о последствиях отказа от сделки с США - РИА Новости, 13.06.2025
Трамп предупредил Иран о последствиях отказа от сделки с США
Президент США Дональд Трамп после ударов Израиля по Ирану заявил в пятницу, что дал иранским властям шанс заключить сделку с Вашингтоном, однако те не смогли... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T13:06:00+03:00
2025-06-13T13:16:00+03:00
иран
сша
в мире
операция израиля "восходящий лев"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019513439_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3cf580918abe9750fa3eb7789f57affa.jpg
ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после ударов Израиля по Ирану заявил в пятницу, что дал иранским властям шанс заключить сделку с Вашингтоном, однако те не смогли этого сделать."Я сказал им ясно: просто сделайте это. Но, сколько бы они ни старались, как бы близко ни подходили к сделке, они так и не смогли её заключить", — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social, комментируя удары Израиля по иранской территории.Он также предостерёг Иран, что последствия отказа будут "гораздо хуже любых их ожиданий".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019513439_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2ff8279f1faa60571ac470ea1a5cf76a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, сша, в мире, операция израиля "восходящий лев"
Иран, США, В мире, Операция Израиля "Восходящий лев"
Трамп предупредил Иран о последствиях отказа от сделки с США

Трамп: последствия отказа Ирана от сделки с США будут хуже любых ожиданий

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после ударов Израиля по Ирану заявил в пятницу, что дал иранским властям шанс заключить сделку с Вашингтоном, однако те не смогли этого сделать.
"Я сказал им ясно: просто сделайте это. Но, сколько бы они ни старались, как бы близко ни подходили к сделке, они так и не смогли её заключить", — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social, комментируя удары Израиля по иранской территории.
Он также предостерёг Иран, что последствия отказа будут "гораздо хуже любых их ожиданий".
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
12:34
 
ИранСШАВ миреОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала