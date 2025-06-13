https://ria.ru/20250613/sdelka-2022641741.html

Трамп предупредил Иран о последствиях отказа от сделки с США

Трамп предупредил Иран о последствиях отказа от сделки с США - РИА Новости, 13.06.2025

Трамп предупредил Иран о последствиях отказа от сделки с США

Президент США Дональд Трамп после ударов Израиля по Ирану заявил в пятницу, что дал иранским властям шанс заключить сделку с Вашингтоном, однако те не смогли... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T13:06:00+03:00

2025-06-13T13:06:00+03:00

2025-06-13T13:16:00+03:00

иран

сша

в мире

операция израиля "восходящий лев"

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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после ударов Израиля по Ирану заявил в пятницу, что дал иранским властям шанс заключить сделку с Вашингтоном, однако те не смогли этого сделать."Я сказал им ясно: просто сделайте это. Но, сколько бы они ни старались, как бы близко ни подходили к сделке, они так и не смогли её заключить", — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social, комментируя удары Израиля по иранской территории.Он также предостерёг Иран, что последствия отказа будут "гораздо хуже любых их ожиданий".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иран, сша, в мире, операция израиля "восходящий лев"