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Посол рассказал о турпотоке из России в ОАЭ в 2024 году - РИА Новости, 13.06.2025
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Туризм
 
00:31 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/rossija-2022562976.html
Посол рассказал о турпотоке из России в ОАЭ в 2024 году
Посол рассказал о турпотоке из России в ОАЭ в 2024 году - РИА Новости, 13.06.2025
Посол рассказал о турпотоке из России в ОАЭ в 2024 году
Почти два миллиона россиян посетили ОАЭ в 2024 году, около 70 тысяч эмиратцев побывали в России, заявил посол РФ в ОАЭ Тимур Забиров, выступая на торжественном... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T00:31:00+03:00
2025-06-13T00:31:00+03:00
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АБУ-ДАБИ, 13 июн - РИА Новости. Почти два миллиона россиян посетили ОАЭ в 2024 году, около 70 тысяч эмиратцев побывали в России, заявил посол РФ в ОАЭ Тимур Забиров, выступая на торжественном приеме по случаю Дня России в Абу-Даби. "Культурные и гуманитарные связи активно развиваются. После окончания пандемии объем турпотока показывает рекордные значения каждый год. В 2024 году почти два миллиона российских граждан посетили ОАЭ и около 70 тысяч эмиратских граждан посетили Россию, высоко отзываясь о богатом наследии нашей страны, развитой инфраструктуре и круглосуточной безопасности", - отметил посол. Мероприятие, организованное посольством России в Абу-Даби и генеральным консульством в Дубае состоялось в банкетном зале отеля Conrad Abu Dhabi Etihad Towers. Гостями приема стали министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед Аль Джабер, государственный министр в правительстве ОАЭ Ахмед бин Али Аль Сайег, представитель правящей семьи Абу-Даби шейх Яс бен Хамдан бен Заед Аль Нахайян, а также руководители иностранных дипломатических миссий.
https://ria.ru/20250613/oae-2022562776.html
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Туризм, ОАЭ, Россия, Абу-Даби, Новости - Туризм, Туризм
Посол рассказал о турпотоке из России в ОАЭ в 2024 году

Посол в ОАЭ Забиров: почти два миллиона россиян посетили ОАЭ в 2024 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Абу-Даби
Вид на Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АБУ-ДАБИ, 13 июн - РИА Новости. Почти два миллиона россиян посетили ОАЭ в 2024 году, около 70 тысяч эмиратцев побывали в России, заявил посол РФ в ОАЭ Тимур Забиров, выступая на торжественном приеме по случаю Дня России в Абу-Даби.
"Культурные и гуманитарные связи активно развиваются. После окончания пандемии объем турпотока показывает рекордные значения каждый год. В 2024 году почти два миллиона российских граждан посетили ОАЭ и около 70 тысяч эмиратских граждан посетили Россию, высоко отзываясь о богатом наследии нашей страны, развитой инфраструктуре и круглосуточной безопасности", - отметил посол.
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Мероприятие, организованное посольством России в Абу-Даби и генеральным консульством в Дубае состоялось в банкетном зале отеля Conrad Abu Dhabi Etihad Towers.
Гостями приема стали министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед Аль Джабер, государственный министр в правительстве ОАЭ Ахмед бин Али Аль Сайег, представитель правящей семьи Абу-Даби шейх Яс бен Хамдан бен Заед Аль Нахайян, а также руководители иностранных дипломатических миссий.
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