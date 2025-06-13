https://ria.ru/20250613/rossija-2022562976.html

Посол рассказал о турпотоке из России в ОАЭ в 2024 году

Посол рассказал о турпотоке из России в ОАЭ в 2024 году - РИА Новости, 13.06.2025

Посол рассказал о турпотоке из России в ОАЭ в 2024 году

Почти два миллиона россиян посетили ОАЭ в 2024 году, около 70 тысяч эмиратцев побывали в России, заявил посол РФ в ОАЭ Тимур Забиров, выступая на торжественном... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T00:31:00+03:00

2025-06-13T00:31:00+03:00

2025-06-13T00:31:00+03:00

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АБУ-ДАБИ, 13 июн - РИА Новости. Почти два миллиона россиян посетили ОАЭ в 2024 году, около 70 тысяч эмиратцев побывали в России, заявил посол РФ в ОАЭ Тимур Забиров, выступая на торжественном приеме по случаю Дня России в Абу-Даби. "Культурные и гуманитарные связи активно развиваются. После окончания пандемии объем турпотока показывает рекордные значения каждый год. В 2024 году почти два миллиона российских граждан посетили ОАЭ и около 70 тысяч эмиратских граждан посетили Россию, высоко отзываясь о богатом наследии нашей страны, развитой инфраструктуре и круглосуточной безопасности", - отметил посол. Мероприятие, организованное посольством России в Абу-Даби и генеральным консульством в Дубае состоялось в банкетном зале отеля Conrad Abu Dhabi Etihad Towers. Гостями приема стали министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед Аль Джабер, государственный министр в правительстве ОАЭ Ахмед бин Али Аль Сайег, представитель правящей семьи Абу-Даби шейх Яс бен Хамдан бен Заед Аль Нахайян, а также руководители иностранных дипломатических миссий.

https://ria.ru/20250613/oae-2022562776.html

https://ria.ru/20250518/torgovlya-2017677109.html

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Дарья Буймова

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