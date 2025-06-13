Радио "Судного дня" передало новое сообщение перед атакой Израиля на Иран
Радиостанция "Судного дня" передала сообщение незадолго до атаки Израиля на Иран
© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная также как станция "Судного дня", передала в эфир два сигнала за несколько часов до удара Израиля по Ирану, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее активность.
Согласно публикации, 12 июня в 15:14 по московскому времени в эфире позвучало сообщение "НЖТИ 22345 ТКАЧОСАП 8394 7873".
Согласно публикации, 12 июня в 15:14 по московскому времени в эфире позвучало сообщение "НЖТИ 22345 ТКАЧОСАП 8394 7873".
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев" в ночь на 13 июня. Силы ВВС нанесли удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой". Она также считается станцией "Судного дня", так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".