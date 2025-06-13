Рейтинг@Mail.ru
Радио "Судного дня" передало новое сообщение перед атакой Израиля на Иран - РИА Новости, 13.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 13.06.2025 (обновлено: 13:17 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/radio-2022643766.html
Радио "Судного дня" передало новое сообщение перед атакой Израиля на Иран
Радио "Судного дня" передало новое сообщение перед атакой Израиля на Иран - РИА Новости, 13.06.2025
Радио "Судного дня" передало новое сообщение перед атакой Израиля на Иран
Радиостанция УВБ-76, известная также как станция "Судного дня", передала в эфир два сигнала за несколько часов до удара Израиля по Ирану, говорится в... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T13:15:00+03:00
2025-06-13T13:17:00+03:00
в мире
иран
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980224963_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_f821fd72245572fcbaf8c0ccd5dab111.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная также как станция "Судного дня", передала в эфир два сигнала за несколько часов до удара Израиля по Ирану, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее активность. Согласно публикации, 12 июня в 15:14 по московскому времени в эфире позвучало сообщение "НЖТИ 22345 ТКАЧОСАП 8394 7873". Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев" в ночь на 13 июня. Силы ВВС нанесли удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой". Она также считается станцией "Судного дня", так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".
https://ria.ru/20250613/ukraina-2022627423.html
https://ria.ru/20250613/koshkovich-2022615364.html
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980224963_96:0:953:643_1920x0_80_0_0_dde01e1bf9ca4634a12245711754c70a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль
В мире, Иран, Израиль
Радио "Судного дня" передало новое сообщение перед атакой Израиля на Иран

Радиостанция "Судного дня" передала сообщение незадолго до атаки Израиля на Иран

© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная также как станция "Судного дня", передала в эфир два сигнала за несколько часов до удара Израиля по Ирану, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее активность.

Согласно публикации, 12 июня в 15:14 по московскому времени в эфире позвучало сообщение "НЖТИ 22345 ТКАЧОСАП 8394 7873".
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
На Украине раскрыли, что для Киева означает удар Израиля по Ирану
11:41
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев" в ночь на 13 июня. Силы ВВС нанесли удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой". Она также считается станцией "Судного дня", так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
На Западе сообщили Зеленскому плохие новости после удара Израиля по Ирану
10:30
 
В миреИранИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала