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Израиль в первую волну ударов по Ирану атаковал системы ПВО - РИА Новости, 13.06.2025
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04:59 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/pvo-2022576047.html
Израиль в первую волну ударов по Ирану атаковал системы ПВО
Израиль в первую волну ударов по Ирану атаковал системы ПВО - РИА Новости, 13.06.2025
Израиль в первую волну ударов по Ирану атаковал системы ПВО
Израиль в первую волну ударов по Ирану атаковал системы ПВО, ракеты класса "земля-земля", а также военное руководство и ученых-атомщиков, сообщила радиостанция... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T04:59:00+03:00
2025-06-13T04:59:00+03:00
в мире
израиль
иран
операция израиля "восходящий лев"
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Израиль в первую волну ударов по Ирану атаковал системы ПВО, ракеты класса "земля-земля", а также военное руководство и ученых-атомщиков, сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на источник в системе безопасности. "Целями первой атаки стали средства ПВО, ракеты класса "земля-земля" и высокоточный и широкомасштабный удар по высокопоставленным иранским чиновникам, включая иранский генеральный штаб и ученых-атомщиков одновременно по всему Ирану", - сообщил источник радиостанции.
https://ria.ru/20250613/iran-2022575949.html
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в мире, израиль, иран, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Израиль, Иран, Операция Израиля "Восходящий лев"
Израиль в первую волну ударов по Ирану атаковал системы ПВО

ЦАХАЛ в первую волну ударов по Ирану атаковал системы ПВО, ракеты и ученых

© Israeli Air Force/XИстребитель ВВС Израиля задействованный в связи с атакой со стороны Ирана. 14 апреля 2024
Истребитель ВВС Израиля задействованный в связи с атакой со стороны Ирана. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Israeli Air Force/X
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Израиль в первую волну ударов по Ирану атаковал системы ПВО, ракеты класса "земля-земля", а также военное руководство и ученых-атомщиков, сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на источник в системе безопасности.
"Целями первой атаки стали средства ПВО, ракеты класса "земля-земля" и высокоточный и широкомасштабный удар по высокопоставленным иранским чиновникам, включая иранский генеральный штаб и ученых-атомщиков одновременно по всему Ирану", - сообщил источник радиостанции.
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В миреИзраильИранОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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