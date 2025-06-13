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МИД Турции осудил израильский авиаудар по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
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10:17 13.06.2025 (обновлено: 10:37 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/provokatsiya-2022613705.html
МИД Турции осудил израильский авиаудар по Ирану
МИД Турции осудил израильский авиаудар по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
МИД Турции осудил израильский авиаудар по Ирану
МИД Турции решительно осуждает авиаудар Израиля по Ирану и считает это провокацией, Анкара призывает принять срочные меры, не хочет видеть кровопролитие на... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T10:17:00+03:00
2025-06-13T10:37:00+03:00
турция
израиль
иран
в мире
операция израиля "восходящий лев"
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АНКАРА, 13 июн - РИА Новости. МИД Турции решительно осуждает авиаудар Израиля по Ирану и считает это провокацией, Анкара призывает принять срочные меры, не хочет видеть кровопролитие на Ближнем Востоке."Мы самым решительным образом осуждаем израильский авиаудар по Ирану. Явно нарушая международное право, эта атака является провокацией, которая служит стратегической политике Израиля по дестабилизации ситуации в регионе", - говорится в заявлении турецкого МИД."Тот факт, что удары были нанесены в то время, когда переговоры по ядерной программе Ирана активизируются, показывает, что правительство (премьера Израиля Биньямина) Нетаньяху не хочет, чтобы какой-либо вопрос был решен дипломатическим путем, и без колебаний ставит под угрозу региональную стабильность и глобальный мир ради своих интересов. Израиль должен немедленно прекратить свои агрессивные действия, которые могут привести к новым конфликтам. Мы вновь заявляем, что не хотим видеть больше кровопролития и разрушений на Ближнем Востоке. Мы призываем международное сообщество принять срочные меры, чтобы предотвратить распространение войны",- говорится в заявлении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/izrail-2022590272.html
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израиль
иран
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля
Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля
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Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану
Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану
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турция, израиль, иран, в мире, операция израиля "восходящий лев"
Турция, Израиль, Иран, В мире, Операция Израиля "Восходящий лев"
МИД Турции осудил израильский авиаудар по Ирану

МИД Турции назвал израильский авиаудар по Ирану провокацией

© AP Photo / Vahid SalemiПоследствия израильской атаки в Тегеране, Иран
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран
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АНКАРА, 13 июн - РИА Новости. МИД Турции решительно осуждает авиаудар Израиля по Ирану и считает это провокацией, Анкара призывает принять срочные меры, не хочет видеть кровопролитие на Ближнем Востоке.
"Мы самым решительным образом осуждаем израильский авиаудар по Ирану. Явно нарушая международное право, эта атака является провокацией, которая служит стратегической политике Израиля по дестабилизации ситуации в регионе", - говорится в заявлении турецкого МИД.
"Тот факт, что удары были нанесены в то время, когда переговоры по ядерной программе Ирана активизируются, показывает, что правительство (премьера Израиля Биньямина) Нетаньяху не хочет, чтобы какой-либо вопрос был решен дипломатическим путем, и без колебаний ставит под угрозу региональную стабильность и глобальный мир ради своих интересов. Израиль должен немедленно прекратить свои агрессивные действия, которые могут привести к новым конфликтам. Мы вновь заявляем, что не хотим видеть больше кровопролития и разрушений на Ближнем Востоке. Мы призываем международное сообщество принять срочные меры, чтобы предотвратить распространение войны",- говорится в заявлении.
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение по всей стране, передаQ04т Axios. - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Израиль нанес пять волн ударов по целям в Иране, пишут СМИ
07:39
 
ТурцияИзраильИранВ миреОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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