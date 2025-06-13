https://ria.ru/20250613/provokatsiya-2022613705.html

МИД Турции осудил израильский авиаудар по Ирану

МИД Турции осудил израильский авиаудар по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025

МИД Турции осудил израильский авиаудар по Ирану

МИД Турции решительно осуждает авиаудар Израиля по Ирану и считает это провокацией, Анкара призывает принять срочные меры, не хочет видеть кровопролитие на... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T10:17:00+03:00

2025-06-13T10:17:00+03:00

2025-06-13T10:37:00+03:00

турция

израиль

иран

в мире

операция израиля "восходящий лев"

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АНКАРА, 13 июн - РИА Новости. МИД Турции решительно осуждает авиаудар Израиля по Ирану и считает это провокацией, Анкара призывает принять срочные меры, не хочет видеть кровопролитие на Ближнем Востоке."Мы самым решительным образом осуждаем израильский авиаудар по Ирану. Явно нарушая международное право, эта атака является провокацией, которая служит стратегической политике Израиля по дестабилизации ситуации в регионе", - говорится в заявлении турецкого МИД."Тот факт, что удары были нанесены в то время, когда переговоры по ядерной программе Ирана активизируются, показывает, что правительство (премьера Израиля Биньямина) Нетаньяху не хочет, чтобы какой-либо вопрос был решен дипломатическим путем, и без колебаний ставит под угрозу региональную стабильность и глобальный мир ради своих интересов. Израиль должен немедленно прекратить свои агрессивные действия, которые могут привести к новым конфликтам. Мы вновь заявляем, что не хотим видеть больше кровопролития и разрушений на Ближнем Востоке. Мы призываем международное сообщество принять срочные меры, чтобы предотвратить распространение войны",- говорится в заявлении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/izrail-2022590272.html

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турция, израиль, иран, в мире, операция израиля "восходящий лев"