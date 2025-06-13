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В Забайкалье потушили лесной пожар

В Забайкалье потушили лесной пожар - РИА Новости, 13.06.2025

В Забайкалье потушили лесной пожар

Природный пожар потушили у посёлка Дарасун в Забайкальском крае, сообщает минприроды региона. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T17:42:00+03:00

2025-06-13T17:42:00+03:00

2025-06-13T17:42:00+03:00

забайкальский край

россия

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

природные пожары в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 13 июн - РИА Новости. Природный пожар потушили у посёлка Дарасун в Забайкальском крае, сообщает минприроды региона. По данным Авиалесоохраны, к 00.00 мск пятницы на территории РФ было 66 лесных пожаров на площади почти 407 тысяч гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Забайкальском крае: там действовал 21 пожар на площади около 366,2 тысячи гектаров, уточнило ведомство. "Пожар, который действовал за рекой Ингодой в Дарасуне, ликвидировали", - говорится в Telegram-канале минприроды. В тушении задействовали лесопожарное формирование в составе КГСАУ Забайкаллесхоз, лесной охраны, сотрудников МЧС, госслужащих, волонтёров, студентов-спасателей из Всероссийского студенческого корпуса спасателей и местных жителей, уточняет краевое министерство. Дарасун с мая объят природными пожарами. Так, 29 мая сообщалось о тушении одного возгорания, 4 июня краевое минприроды отмечало, что лесной пожар у посёлка тушат с разных направлений. В пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что вблизи населённого пункта продолжают действовать два очага лесных пожаров, борьбу с огнем осложняет сильный порывистый ветер. Позже в ведомстве сообщали, что самолет-амфибия Бе-200 приступил к тушению ландшафтного пожара, действующего в 4,8 километра от Дарасуна, туда направлены силы аэромобильной группировки главного управления МЧС по Амурской области. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. Как ранее сообщило минприроды Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 30 мая до 19 июня включительно.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

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забайкальский край

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забайкальский край, россия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, природные пожары в россии