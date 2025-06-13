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В Забайкалье потушили лесной пожар - РИА Новости, 13.06.2025
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17:42 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/pozhar-2022687665.html
В Забайкалье потушили лесной пожар
В Забайкалье потушили лесной пожар - РИА Новости, 13.06.2025
В Забайкалье потушили лесной пожар
Природный пожар потушили у посёлка Дарасун в Забайкальском крае, сообщает минприроды региона. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T17:42:00+03:00
2025-06-13T17:42:00+03:00
забайкальский край
россия
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
природные пожары в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июн - РИА Новости. Природный пожар потушили у посёлка Дарасун в Забайкальском крае, сообщает минприроды региона. По данным Авиалесоохраны, к 00.00 мск пятницы на территории РФ было 66 лесных пожаров на площади почти 407 тысяч гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Забайкальском крае: там действовал 21 пожар на площади около 366,2 тысячи гектаров, уточнило ведомство. "Пожар, который действовал за рекой Ингодой в Дарасуне, ликвидировали", - говорится в Telegram-канале минприроды. В тушении задействовали лесопожарное формирование в составе КГСАУ Забайкаллесхоз, лесной охраны, сотрудников МЧС, госслужащих, волонтёров, студентов-спасателей из Всероссийского студенческого корпуса спасателей и местных жителей, уточняет краевое министерство. Дарасун с мая объят природными пожарами. Так, 29 мая сообщалось о тушении одного возгорания, 4 июня краевое минприроды отмечало, что лесной пожар у посёлка тушат с разных направлений. В пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что вблизи населённого пункта продолжают действовать два очага лесных пожаров, борьбу с огнем осложняет сильный порывистый ветер. Позже в ведомстве сообщали, что самолет-амфибия Бе-200 приступил к тушению ландшафтного пожара, действующего в 4,8 километра от Дарасуна, туда направлены силы аэромобильной группировки главного управления МЧС по Амурской области. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. Как ранее сообщило минприроды Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 30 мая до 19 июня включительно.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
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забайкальский край, россия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, природные пожары в россии
Забайкальский край, Россия, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Природные пожары в России
В Забайкалье потушили лесной пожар

Лесной пожар потушили у поселка Дарасун в Забайкалье

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПал сухой травы
Пал сухой травы - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июн - РИА Новости. Природный пожар потушили у посёлка Дарасун в Забайкальском крае, сообщает минприроды региона.
По данным Авиалесоохраны, к 00.00 мск пятницы на территории РФ было 66 лесных пожаров на площади почти 407 тысяч гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Забайкальском крае: там действовал 21 пожар на площади около 366,2 тысячи гектаров, уточнило ведомство.
Что делать при лесном пожаре
Что делать при лесном пожаре
19 мая, 12:00
"Пожар, который действовал за рекой Ингодой в Дарасуне, ликвидировали", - говорится в Telegram-канале минприроды.
В тушении задействовали лесопожарное формирование в составе КГСАУ Забайкаллесхоз, лесной охраны, сотрудников МЧС, госслужащих, волонтёров, студентов-спасателей из Всероссийского студенческого корпуса спасателей и местных жителей, уточняет краевое министерство.
Дарасун с мая объят природными пожарами. Так, 29 мая сообщалось о тушении одного возгорания, 4 июня краевое минприроды отмечало, что лесной пожар у посёлка тушат с разных направлений. В пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что вблизи населённого пункта продолжают действовать два очага лесных пожаров, борьбу с огнем осложняет сильный порывистый ветер. Позже в ведомстве сообщали, что самолет-амфибия Бе-200 приступил к тушению ландшафтного пожара, действующего в 4,8 километра от Дарасуна, туда направлены силы аэромобильной группировки главного управления МЧС по Амурской области.
Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. Как ранее сообщило минприроды Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 30 мая до 19 июня включительно.
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Забайкальский крайРоссияАмурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияПриродные пожары в России
 
 
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