https://ria.ru/20250613/pozhar-2022598949.html

СК завел дело после гибели пяти детей при пожаре в Подмосковье

СК завел дело после гибели пяти детей при пожаре в Подмосковье - РИА Новости, 13.06.2025

СК завел дело после гибели пяти детей при пожаре в Подмосковье

Уголовное дело возбуждено по факту гибели пяти несовершеннолетних детей в результате пожара в частном доме в Московской области, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T08:52:00+03:00

2025-06-13T08:52:00+03:00

2025-06-13T09:27:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели пяти несовершеннолетних детей в результате пожара в частном доме в Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что пятеро несовершеннолетних погибли при пожаре в частном доме в Московской области. "По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (часть 3 статья 109 УК РФ)", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что 13 июня в ходе тушения пожара, произошедшего в деревянном жилом доме в поселке Куровское Орехово-Зуевского городского округа, обнаружены тела пяти детей, самому младшему из них 2 месяца, старшему - 17 лет. Мать детей с ожогами доставлена в городскую больницу. Также в пресс-службе отметили, что по завершении тушения пожара следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. Причины возгорания устанавливаются.

https://realty.ria.ru/20250331/bezopasnost-2007925402.html

россия

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)