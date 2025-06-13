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СК завел дело после гибели пяти детей при пожаре в Подмосковье - РИА Новости, 13.06.2025
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08:52 13.06.2025 (обновлено: 09:27 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/pozhar-2022598949.html
СК завел дело после гибели пяти детей при пожаре в Подмосковье
СК завел дело после гибели пяти детей при пожаре в Подмосковье - РИА Новости, 13.06.2025
СК завел дело после гибели пяти детей при пожаре в Подмосковье
Уголовное дело возбуждено по факту гибели пяти несовершеннолетних детей в результате пожара в частном доме в Московской области, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T08:52:00+03:00
2025-06-13T09:27:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели пяти несовершеннолетних детей в результате пожара в частном доме в Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что пятеро несовершеннолетних погибли при пожаре в частном доме в Московской области. "По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (часть 3 статья 109 УК РФ)", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что 13 июня в ходе тушения пожара, произошедшего в деревянном жилом доме в поселке Куровское Орехово-Зуевского городского округа, обнаружены тела пяти детей, самому младшему из них 2 месяца, старшему - 17 лет. Мать детей с ожогами доставлена в городскую больницу. Также в пресс-службе отметили, что по завершении тушения пожара следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. Причины возгорания устанавливаются.
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россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК завел дело после гибели пяти детей при пожаре в Подмосковье

СК возбудил дело после гибели пяти детей при пожаре в частном доме в Подмосковье

© Фото : ГСУ СК России по Московской области/TelegramТушение пожара в деревянном жилом доме в Орехово-Зуево
Тушение пожара в деревянном жилом доме в Орехово-Зуево - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Фото : ГСУ СК России по Московской области/Telegram
Тушение пожара в деревянном жилом доме в Орехово-Зуево
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели пяти несовершеннолетних детей в результате пожара в частном доме в Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что пятеро несовершеннолетних погибли при пожаре в частном доме в Московской области.
«
"По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (часть 3 статья 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что 13 июня в ходе тушения пожара, произошедшего в деревянном жилом доме в поселке Куровское Орехово-Зуевского городского округа, обнаружены тела пяти детей, самому младшему из них 2 месяца, старшему - 17 лет. Мать детей с ожогами доставлена в городскую больницу.
Также в пресс-службе отметили, что по завершении тушения пожара следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. Причины возгорания устанавливаются.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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