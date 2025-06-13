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ООН призвала Иран и США продолжить переговоры по ядерной программе - РИА Новости, 13.06.2025
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22:29 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/peregovory-2022720436.html
ООН призвала Иран и США продолжить переговоры по ядерной программе
ООН призвала Иран и США продолжить переговоры по ядерной программе - РИА Новости, 13.06.2025
ООН призвала Иран и США продолжить переговоры по ядерной программе
ООН на фоне эскалации между Ираном и Израилем призывает Тегеран и Вашингтон продолжить переговоры по ядерной программе Ирана, сообщила заместитель генсека... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T22:29:00+03:00
2025-06-13T22:29:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
оон
обострение конфликта между израилем и ираном
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ООН, 13 июн – РИА Новости. ООН на фоне эскалации между Ираном и Израилем призывает Тегеран и Вашингтон продолжить переговоры по ядерной программе Ирана, сообщила заместитель генсека Всемирной Организации Розмари Ди Карло. Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения Верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой. "Переговоры между Ираном и США должны были возобновиться в Омане в эти выходные. Я призываю к продолжению таких дипломатических усилий", – сказала она в ходе заседания СБ ООН. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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иран
израиль
тегеран (город)
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Новости
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
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Новые удары по Тель-Авиву
На кадрах из соцсетей – Тель-Авив.
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Кадры из Тель-Авива
Кадры из Тель-Авива
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), оон, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), ООН, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
ООН призвала Иран и США продолжить переговоры по ядерной программе

Ди Карло: ООН призывает Иран и США продолжить переговоры по ядерной программе

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 13 июн – РИА Новости. ООН на фоне эскалации между Ираном и Израилем призывает Тегеран и Вашингтон продолжить переговоры по ядерной программе Ирана, сообщила заместитель генсека Всемирной Организации Розмари Ди Карло.
Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения Верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
"Переговоры между Ираном и США должны были возобновиться в Омане в эти выходные. Я призываю к продолжению таких дипломатических усилий", – сказала она в ходе заседания СБ ООН.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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В миреИранИзраильТегеран (город)ООНОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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