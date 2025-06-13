https://ria.ru/20250613/peregovory-2022720436.html

ООН призвала Иран и США продолжить переговоры по ядерной программе

ООН призвала Иран и США продолжить переговоры по ядерной программе - РИА Новости, 13.06.2025

ООН призвала Иран и США продолжить переговоры по ядерной программе

ООН на фоне эскалации между Ираном и Израилем призывает Тегеран и Вашингтон продолжить переговоры по ядерной программе Ирана, сообщила заместитель генсека... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T22:29:00+03:00

2025-06-13T22:29:00+03:00

2025-06-13T22:29:00+03:00

в мире

иран

израиль

тегеран (город)

оон

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786878590_322:178:2864:1608_1920x0_80_0_0_9882d677e7cc5a0f488cafc837820b58.jpg

ООН, 13 июн – РИА Новости. ООН на фоне эскалации между Ираном и Израилем призывает Тегеран и Вашингтон продолжить переговоры по ядерной программе Ирана, сообщила заместитель генсека Всемирной Организации Розмари Ди Карло. Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения Верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой. "Переговоры между Ираном и США должны были возобновиться в Омане в эти выходные. Я призываю к продолжению таких дипломатических усилий", – сказала она в ходе заседания СБ ООН. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

иран

израиль

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новые удары по Тель-Авиву На кадрах из соцсетей – Тель-Авив. 2025-06-13T22:29 true PT0M31S

Кадры из Тель-Авива Кадры из Тель-Авива 2025-06-13T22:29 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, тегеран (город), оон, обострение конфликта между израилем и ираном