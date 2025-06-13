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Эксперт рассказал, к чему приведет отказ Ирана от удара по Израилю

Эксперт рассказал, к чему приведет отказ Ирана от удара по Израилю - РИА Новости, 13.06.2025

Эксперт рассказал, к чему приведет отказ Ирана от удара по Израилю

Сценарий, при котором Иран откажется от нанесения ответного удара по Израилю, может привести к смене власти в Тегеране, поделился с РИА Новости мнением... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T15:31:00+03:00

2025-06-13T15:31:00+03:00

2025-06-13T16:37:00+03:00

в мире

иран

израиль

хезболла

операция израиля "восходящий лев"

ливан

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БЕЙРУТ, 13 июн - РИА Новости. Сценарий, при котором Иран откажется от нанесения ответного удара по Израилю, может привести к смене власти в Тегеране, поделился с РИА Новости мнением преподаватель факультета политических наук Ливанского государственного университета Мухаммад Халави. "Отказ Ирана от ответа означал бы конец существующего режима в Тегеране. При этом возможные сценарии развития событий чрезвычайно опасны и могут привести к жестокой и всеобъемлющей войне", - сказал Халави. По мнению Халави, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху хочет использовать свой последний шанс для осуществления проекта "Большого Израиля" и сделать Израиль доминирующей силой в регионе. Эксперт подчеркнул, что израильские удары по Ирану и последующий ответ со стороны Тегерана — это лишь первая серия в потенциально масштабной войне, которая может охватить весь регион. "Среди возможных сценариев — провокация, при которой связанные с Израилем группы могут выпустить ракету из южного Ливана в сторону израильских поселений у границы. Это может стать предлогом для Тель-Авива нанести масштабные удары по всей территории Ливана с целью уничтожения оставшейся инфраструктуры "Хезболлах" или открыть фронт на ливано-сирийской границе. Ливану необходимо проявлять максимальную сдержанность, чтобы не оказаться втянутым в новую войну", - добавил Халави, комментируя вероятность втягивания Ливана в новый конфликт с Израилем. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

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в мире, иран, израиль, хезболла, операция израиля "восходящий лев", ливан