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Верховный лидер Ирана выступит с видеообращением на фоне ударов Израиля

Верховный лидер Ирана выступит с видеообращением на фоне ударов Израиля - РИА Новости, 13.06.2025

Верховный лидер Ирана выступит с видеообращением на фоне ударов Израиля

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступит с видеообращением к иранцам в ближайшие минуты на фоне ударов Израиля, сообщает его пресс-служба. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T20:08:00+03:00

2025-06-13T20:08:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступит с видеообращением к иранцам в ближайшие минуты на фоне ударов Израиля, сообщает его пресс-служба."Телевизионное обращение Верховного лидера к иранскому народу будет опубликовано в ближайшие минуты", - говорится в заявлении пресс-службы.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, али хаменеи