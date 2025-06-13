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Небензя обвинил Израиль в эскалации ситуации на Ближнем Востоке

Небензя обвинил Израиль в эскалации ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.06.2025

Небензя обвинил Израиль в эскалации ситуации на Ближнем Востоке

Крайне опасная эскалация на Ближнем Востоке происходит из-за действий Израиля, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T22:51:00+03:00

2025-06-13T22:51:00+03:00

2025-06-13T22:52:00+03:00

в мире

иран

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василий небензя

оон

корпус стражей исламской революции

обострение конфликта между израилем и ираном

армия обороны израиля (цахал)

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ООН, 13 июн - РИА Новости. Крайне опасная эскалация на Ближнем Востоке происходит из-за действий Израиля, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения Верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой. "На наших глазах из-за действий Израиля происходит крайне опасная эскалация в Ближневосточном регионе, которая требует неотложного внимания Совета", - сообщил он на заседании Совбеза ООН. Небензя добавил, что атака Израиля против Ирана подталкивает регион к "масштабной ядерной катастрофе". "Хотели бы выразить соболезнование руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами. в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов", - отметил российский дипломат. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости. 2025-06-13T22:51 true PT0M34S

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в мире, иран, израиль, василий небензя, оон, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал)