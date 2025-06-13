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Небензя обвинил Израиль в эскалации ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.06.2025
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22:51 13.06.2025 (обновлено: 22:52 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/nebenzya-2022723291.html
Небензя обвинил Израиль в эскалации ситуации на Ближнем Востоке
Небензя обвинил Израиль в эскалации ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.06.2025
Небензя обвинил Израиль в эскалации ситуации на Ближнем Востоке
Крайне опасная эскалация на Ближнем Востоке происходит из-за действий Израиля, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T22:51:00+03:00
2025-06-13T22:52:00+03:00
в мире
иран
израиль
василий небензя
оон
корпус стражей исламской революции
обострение конфликта между израилем и ираном
армия обороны израиля (цахал)
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ООН, 13 июн - РИА Новости. Крайне опасная эскалация на Ближнем Востоке происходит из-за действий Израиля, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения Верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой. "На наших глазах из-за действий Израиля происходит крайне опасная эскалация в Ближневосточном регионе, которая требует неотложного внимания Совета", - сообщил он на заседании Совбеза ООН. Небензя добавил, что атака Израиля против Ирана подталкивает регион к "масштабной ядерной катастрофе". "Хотели бы выразить соболезнование руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами. в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов", - отметил российский дипломат. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/putin-2022704151.html
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Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости.
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в мире, иран, израиль, василий небензя, оон, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Иран, Израиль, Василий Небензя, ООН, Корпус стражей исламской революции, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Небензя обвинил Израиль в эскалации ситуации на Ближнем Востоке

Небензя: из-за действий Израиля происходит опасная эскалация на Ближнем Востоке

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 13 июн - РИА Новости. Крайне опасная эскалация на Ближнем Востоке происходит из-за действий Израиля, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения Верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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"На наших глазах из-за действий Израиля происходит крайне опасная эскалация в Ближневосточном регионе, которая требует неотложного внимания Совета", - сообщил он на заседании Совбеза ООН.
Небензя добавил, что атака Израиля против Ирана подталкивает регион к "масштабной ядерной катастрофе".
"Хотели бы выразить соболезнование руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами. в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов", - отметил российский дипломат.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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Вчера, 13:44
 
В миреИранИзраильВасилий НебензяООНКорпус стражей исламской революцииОбострение конфликта между Израилем и ИраномАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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