https://ria.ru/20250613/moskva-2022663965.html

На Ломоносовском проспекте в Москве отремонтируют более десяти домов

На Ломоносовском проспекте в Москве отремонтируют более десяти домов - РИА Новости, 13.06.2025

На Ломоносовском проспекте в Москве отремонтируют более десяти домов

Более 10 домов капитально отремонтируют на Ломоносовском проспекте в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T15:13:00+03:00

2025-06-13T15:13:00+03:00

2025-06-13T15:13:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Более 10 домов капитально отремонтируют на Ломоносовском проспекте в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "За время реализации программы капитального ремонта специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок 14 жилых зданий на Ломоносовском проспекте", - говорится в сообщении. Ломоносовский проспект — важная столичная транспортная артерия, расположенная в районе Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова, именно в честь великого русского ученого проспект и был назван в 1956 году. Он находится в Западном и Юго-Западном административных округах столицы. Архитектура этой части города соединяет в себе типовую застройку и величественные здания, возведенные в стиле советской неоклассики. Одним из капитально отремонтированных фасадов стал дом 35. Восьмиэтажное здание возвели в 1960 году для сотрудников и преподавателей МГУ имени М.В. Ломоносова. Уличный фасад дома облицован керамическими блоками, а дворовый выполнен из кирпича. Кроме того, форма здания и пластика фасадов простые, декоративные элементы отсутствуют, дома такого типа возводились с 1957 по 1967 год и в то время считались одними из лучших зданий в многоэтажном строительстве. "В 2025 году специалисты Фонда капитального ремонта (ФКР) города Москвы отремонтируют жилой дом по адресу: Ломоносовский проспект, дом 23. Это девятиэтажное здание построили в 1956 году. Оно сложной формы, нижний этаж парадных фасадов подчеркнут рустом, уличные фасады здания завершаются выносом крыши и подкарнизным поясом. В обширный внутренний двор ведут четыре сквозных проезда", - добавляется в сообщении. Также сообщается, что в этом году пройдут работы по капитальному ремонту восьмиэтажного дома 4 (корпус 1) на Ленинском проспекте. Его возвели в 1959 году по индивидуальному проекту, здание имеет п-образную форму. Входы выделены порталами, фасады здания завершаются выносом крыши. В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что реализуемая в столице региональная программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

https://ria.ru/20250326/moskva-2007496158.html

https://ria.ru/20250606/moskva-2021247076.html

https://realty.ria.ru/20250311/moskva-2004257147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, мгу имени м. в. ломоносова, комплекс городского хозяйства москвы