Ефимов: жилье построят в шести районах на юге Москвы по программе КРТ
Ефимов: жилье построят в шести районах юга Москвы в рамках программы КРТ
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. На юге Москвы в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) появятся жилье и объекты общественно-делового назначения, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Почти 110 гектаров земельных участков реорганизуют операторы на юге столицы по утвержденным проектам комплексного развития территорий. Расположены они в шести районах округа. В результате редевелопмента не вовлеченные в экономику города площадки станут новыми центрами притяжения жителей. Здесь возведут современные новостройки, в том числе по программе реновации, а также объекты социальной инфраструктуры", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в рамках четырех из девяти проектов КРТ построят 437 тысяч квадратных метров жилья в рамках реновации. Благодаря реализации проектов в округе появится более 51 тысячи рабочих мест.
Площадки находятся в районах Бирюлево Восточное, Даниловский, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагорный и Царицыно на юге Москвы, добавляется в пресс-релизе.