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Ефимов: жилье построят в шести районах на юге Москвы по программе КРТ - РИА Новости, 13.06.2025
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12:12 13.06.2025 (обновлено: 12:49 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/moskva-2022639763.html
Ефимов: жилье построят в шести районах на юге Москвы по программе КРТ
Ефимов: жилье построят в шести районах на юге Москвы по программе КРТ - РИА Новости, 13.06.2025
Ефимов: жилье построят в шести районах на юге Москвы по программе КРТ
На юге Москвы в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) появятся жилье и объекты общественно-делового назначения, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T12:12:00+03:00
2025-06-13T12:49:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. На юге Москвы в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) появятся жилье и объекты общественно-делового назначения, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Почти 110 гектаров земельных участков реорганизуют операторы на юге столицы по утвержденным проектам комплексного развития территорий. Расположены они в шести районах округа. В результате редевелопмента не вовлеченные в экономику города площадки станут новыми центрами притяжения жителей. Здесь возведут современные новостройки, в том числе по программе реновации, а также объекты социальной инфраструктуры", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в рамках четырех из девяти проектов КРТ построят 437 тысяч квадратных метров жилья в рамках реновации. Благодаря реализации проектов в округе появится более 51 тысячи рабочих мест.Площадки находятся в районах Бирюлево Восточное, Даниловский, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагорный и Царицыно на юге Москвы, добавляется в пресс-релизе.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: жилье построят в шести районах на юге Москвы по программе КРТ

Ефимов: жилье построят в шести районах юга Москвы в рамках программы КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. На юге Москвы в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) появятся жилье и объекты общественно-делового назначения, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Почти 110 гектаров земельных участков реорганизуют операторы на юге столицы по утвержденным проектам комплексного развития территорий. Расположены они в шести районах округа. В результате редевелопмента не вовлеченные в экономику города площадки станут новыми центрами притяжения жителей. Здесь возведут современные новостройки, в том числе по программе реновации, а также объекты социальной инфраструктуры", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в рамках четырех из девяти проектов КРТ построят 437 тысяч квадратных метров жилья в рамках реновации. Благодаря реализации проектов в округе появится более 51 тысячи рабочих мест.
Площадки находятся в районах Бирюлево Восточное, Даниловский, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагорный и Царицыно на юге Москвы, добавляется в пресс-релизе.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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