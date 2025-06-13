https://ria.ru/20250613/moskva-2022639763.html

Ефимов: жилье построят в шести районах на юге Москвы по программе КРТ

Ефимов: жилье построят в шести районах на юге Москвы по программе КРТ - РИА Новости, 13.06.2025

Ефимов: жилье построят в шести районах на юге Москвы по программе КРТ

На юге Москвы в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) появятся жилье и объекты общественно-делового назначения, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T12:12:00+03:00

2025-06-13T12:12:00+03:00

2025-06-13T12:49:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010432358_0:78:3000:1766_1920x0_80_0_0_dbfc67bd87e89193b42a31a8447cefc0.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. На юге Москвы в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) появятся жилье и объекты общественно-делового назначения, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Почти 110 гектаров земельных участков реорганизуют операторы на юге столицы по утвержденным проектам комплексного развития территорий. Расположены они в шести районах округа. В результате редевелопмента не вовлеченные в экономику города площадки станут новыми центрами притяжения жителей. Здесь возведут современные новостройки, в том числе по программе реновации, а также объекты социальной инфраструктуры", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в рамках четырех из девяти проектов КРТ построят 437 тысяч квадратных метров жилья в рамках реновации. Благодаря реализации проектов в округе появится более 51 тысячи рабочих мест.Площадки находятся в районах Бирюлево Восточное, Даниловский, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагорный и Царицыно на юге Москвы, добавляется в пресс-релизе.

https://ria.ru/20250610/efimov-2021864698.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы