https://ria.ru/20250613/moshenniki-2022629457.html

Названы самые популярные в мае мошеннические схемы

Названы самые популярные в мае мошеннические схемы - РИА Новости, 13.06.2025

Названы самые популярные в мае мошеннические схемы

Мошеннические схемы с заменой домофона, покупкой товаров на площадках для размещения объявлений и тайной переадресацией вошли в топ-3 самых популярных в мае,... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T11:52:00+03:00

2025-06-13T11:52:00+03:00

2025-06-13T15:32:00+03:00

технологии

билайн

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Мошеннические схемы с заменой домофона, покупкой товаров на площадках для размещения объявлений и тайной переадресацией вошли в топ-3 самых популярных в мае, рассказали РИА Новости в группе быстрого реагирования "Билайна". "Клиент принимает звонок от человека, который представляется сотрудником управляющей компании. "Сотрудник" сообщает, что в подъезде клиента меняют домофон и нужно получить новые ключи. Для этого следует назвать код подтверждения заявки, который сейчас поступит ему по СМС", — пояснили в компании. Далее звонок прерывается, клиенту приходит сообщение: "В Роскомнадзоре/Росфинмониторинге/полиции звонок распознали как мошеннический. Чтобы защитить себя от обмана, перезвоните по следующему номеру". Перезвонившего клиента "успокаивают": преступление удалось предотвратить, все, что нужно сделать на будущее, это установить приложение банка для защиты от мошенников и приложить банковскую карту к NFC-метке телефона, чтобы изменить ее цифровой код, рассказали в "Билайне". Таким способом мошенники с помощью вредоносной программы создают виртуальную копию банковской карты клиента, чтобы бесконтактно снять с нее денежные средства. Второй схемой аналитики назвали покупку товаров на площадках для размещения объявлений. Так, потенциальная жертва откликается на объявление о продаже товара по приятной цене. Продавец говорит, что не может встретиться лично, но готов отправить покупку по почте при условии полной или частичной предоплаты переводом по номеру телефона. В компании назвали вариант дальнейшего развития событий. В итоге клиент отправляет деньги, товар не приходит, продавец перестает выходить на связь, а деньги вернуть не удается. Майский топ-3 мошеннических схем закрывает тайная переадресация. Чаще всего эту схему применяют к номерам телефонов небольших компаний из сферы услуг: например, заведений общепита, салонов красоты, бань. По ней аферисты устанавливают на номер переадресацию — для этого они могут использовать схему со звонком владельцу от "сотрудника оператора" или с обращением в поддержку оператора с украденными паспортными данными. После этого они начинают принимать звонки, адресованные компании, и выманивать у звонящих персональную информацию и деньги.

https://ria.ru/20250611/moshenniki-2022156038.html

https://ria.ru/20250609/moshenniki-2021773820.html

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, билайн, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)