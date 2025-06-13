https://ria.ru/20250613/moshenniki-2022629457.html
Названы самые популярные в мае мошеннические схемы
Названы самые популярные в мае мошеннические схемы - РИА Новости, 13.06.2025
Названы самые популярные в мае мошеннические схемы
Мошеннические схемы с заменой домофона, покупкой товаров на площадках для размещения объявлений и тайной переадресацией вошли в топ-3 самых популярных в мае,... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T11:52:00+03:00
2025-06-13T11:52:00+03:00
2025-06-13T15:32:00+03:00
технологии
билайн
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149967/53/1499675399_0:161:2500:1568_1920x0_80_0_0_804b4af3eed886cb8f02354cc9f973a8.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Мошеннические схемы с заменой домофона, покупкой товаров на площадках для размещения объявлений и тайной переадресацией вошли в топ-3 самых популярных в мае, рассказали РИА Новости в группе быстрого реагирования "Билайна". "Клиент принимает звонок от человека, который представляется сотрудником управляющей компании. "Сотрудник" сообщает, что в подъезде клиента меняют домофон и нужно получить новые ключи. Для этого следует назвать код подтверждения заявки, который сейчас поступит ему по СМС", — пояснили в компании. Далее звонок прерывается, клиенту приходит сообщение: "В Роскомнадзоре/Росфинмониторинге/полиции звонок распознали как мошеннический. Чтобы защитить себя от обмана, перезвоните по следующему номеру". Перезвонившего клиента "успокаивают": преступление удалось предотвратить, все, что нужно сделать на будущее, это установить приложение банка для защиты от мошенников и приложить банковскую карту к NFC-метке телефона, чтобы изменить ее цифровой код, рассказали в "Билайне". Таким способом мошенники с помощью вредоносной программы создают виртуальную копию банковской карты клиента, чтобы бесконтактно снять с нее денежные средства. Второй схемой аналитики назвали покупку товаров на площадках для размещения объявлений. Так, потенциальная жертва откликается на объявление о продаже товара по приятной цене. Продавец говорит, что не может встретиться лично, но готов отправить покупку по почте при условии полной или частичной предоплаты переводом по номеру телефона. В компании назвали вариант дальнейшего развития событий. В итоге клиент отправляет деньги, товар не приходит, продавец перестает выходить на связь, а деньги вернуть не удается. Майский топ-3 мошеннических схем закрывает тайная переадресация. Чаще всего эту схему применяют к номерам телефонов небольших компаний из сферы услуг: например, заведений общепита, салонов красоты, бань. По ней аферисты устанавливают на номер переадресацию — для этого они могут использовать схему со звонком владельцу от "сотрудника оператора" или с обращением в поддержку оператора с украденными паспортными данными. После этого они начинают принимать звонки, адресованные компании, и выманивать у звонящих персональную информацию и деньги.
https://ria.ru/20250611/moshenniki-2022156038.html
https://ria.ru/20250609/moshenniki-2021773820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, билайн, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Технологии, Билайн, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Названы самые популярные в мае мошеннические схемы
"Билайн" назвал три самые популярные в мае мошеннические схемы
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Мошеннические схемы с заменой домофона, покупкой товаров на площадках для размещения объявлений и тайной переадресацией вошли в топ-3 самых популярных в мае, рассказали РИА Новости в группе быстрого реагирования "Билайна".
"Клиент принимает звонок от человека, который представляется сотрудником управляющей компании. "Сотрудник" сообщает, что в подъезде клиента меняют домофон и нужно получить новые ключи. Для этого следует назвать код подтверждения заявки, который сейчас поступит ему по СМС", — пояснили в компании.
Далее звонок прерывается, клиенту приходит сообщение: "В Роскомнадзоре/Росфинмониторинге/полиции звонок распознали как мошеннический. Чтобы защитить себя от обмана, перезвоните по следующему номеру". Перезвонившего клиента "успокаивают": преступление удалось предотвратить, все, что нужно сделать на будущее, это установить приложение банка для защиты от мошенников и приложить банковскую карту к NFC-метке телефона, чтобы изменить ее цифровой код, рассказали в "Билайне".
Таким способом мошенники с помощью вредоносной программы создают виртуальную копию банковской карты клиента, чтобы бесконтактно снять с нее денежные средства.
Второй схемой аналитики назвали покупку товаров на площадках для размещения объявлений. Так, потенциальная жертва откликается на объявление о продаже товара по приятной цене. Продавец говорит, что не может встретиться лично, но готов отправить покупку по почте при условии полной или частичной предоплаты переводом по номеру телефона.
В компании назвали вариант дальнейшего развития событий. В итоге клиент отправляет деньги, товар не приходит, продавец перестает выходить на связь, а деньги вернуть не удается.
Майский топ-3 мошеннических схем закрывает тайная переадресация. Чаще всего эту схему применяют к номерам телефонов небольших компаний из сферы услуг: например, заведений общепита, салонов красоты, бань. По ней аферисты устанавливают на номер переадресацию — для этого они могут использовать схему со звонком владельцу от "сотрудника оператора" или с обращением в поддержку оператора с украденными паспортными данными. После этого они начинают принимать звонки, адресованные компании, и выманивать у звонящих персональную информацию и деньги.