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Минобрнауки выделило более 70 процентов бюджетных мест в вузах регионам - РИА Новости, 13.06.2025
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05:57 13.06.2025 (обновлено: 10:35 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/minobrnauki-2022581154.html
Минобрнауки выделило более 70 процентов бюджетных мест в вузах регионам
Минобрнауки выделило более 70 процентов бюджетных мест в вузах регионам - РИА Новости, 13.06.2025
Минобрнауки выделило более 70 процентов бюджетных мест в вузах регионам
Минобрнауки РФ выделило около 73% от общего числа бюджетных мест региональным вузам в рамках приемной кампании этого года, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T05:57:00+03:00
2025-06-13T10:35:00+03:00
общество
россия
валерий фальков
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Минобрнауки РФ выделило около 73% от общего числа бюджетных мест региональным вузам в рамках приемной кампании этого года, сообщил РИА Новости глава министерства Валерий Фальков. "Количество бюджетных мест у нас остается беспрецедентно высоким. Более 600 тысяч мест выделено для поступления школьников, выпускников колледжей. И 73% из них направлены в регионы. Это очень хорошая новость", - сказал министр. Он добавил, что возможность сегодня поступить на бюджетные места в российские университеты является одной из самых высоких за последние годы. Подача документов в российские вузы в рамках приемной кампании этого года начнется 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема.
https://ria.ru/20250613/vuzy-2022567720.html
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общество, россия, валерий фальков
Общество, Россия, Валерий Фальков
Минобрнауки выделило более 70 процентов бюджетных мест в вузах регионам

Минобрнауки выделило 73 процента от общего числа бюджетных мест в вузах регионам

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСписки подавших документы в ВУЗ
Списки подавших документы в ВУЗ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Минобрнауки РФ выделило около 73% от общего числа бюджетных мест региональным вузам в рамках приемной кампании этого года, сообщил РИА Новости глава министерства Валерий Фальков.
"Количество бюджетных мест у нас остается беспрецедентно высоким. Более 600 тысяч мест выделено для поступления школьников, выпускников колледжей. И 73% из них направлены в регионы. Это очень хорошая новость", - сказал министр.
Он добавил, что возможность сегодня поступить на бюджетные места в российские университеты является одной из самых высоких за последние годы. Подача документов в российские вузы в рамках приемной кампании этого года начнется 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема.
Абитуриенты подают документы в Российский университет дружбы народов в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Фальков назвал сроки подачи документов для поступления в вузы
02:29
 
ОбществоРоссияВалерий Фальков
 
 
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