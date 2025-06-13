https://ria.ru/20250613/minobrnauki-2022581154.html

Минобрнауки выделило более 70 процентов бюджетных мест в вузах регионам

Минобрнауки выделило более 70 процентов бюджетных мест в вузах регионам - РИА Новости, 13.06.2025

Минобрнауки выделило более 70 процентов бюджетных мест в вузах регионам

Минобрнауки РФ выделило около 73% от общего числа бюджетных мест региональным вузам в рамках приемной кампании этого года, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T05:57:00+03:00

2025-06-13T05:57:00+03:00

2025-06-13T10:35:00+03:00

общество

россия

валерий фальков

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Минобрнауки РФ выделило около 73% от общего числа бюджетных мест региональным вузам в рамках приемной кампании этого года, сообщил РИА Новости глава министерства Валерий Фальков. "Количество бюджетных мест у нас остается беспрецедентно высоким. Более 600 тысяч мест выделено для поступления школьников, выпускников колледжей. И 73% из них направлены в регионы. Это очень хорошая новость", - сказал министр. Он добавил, что возможность сегодня поступить на бюджетные места в российские университеты является одной из самых высоких за последние годы. Подача документов в российские вузы в рамках приемной кампании этого года начнется 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема.

https://ria.ru/20250613/vuzy-2022567720.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, валерий фальков