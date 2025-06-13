https://ria.ru/20250613/mid-2022639438.html

МИД: удары ЦАХАЛ подорвали поиск решений вокруг иранской ядерной программы

МИД: удары ЦАХАЛ подорвали поиск решений вокруг иранской ядерной программы - РИА Новости, 13.06.2025

МИД: удары ЦАХАЛ подорвали поиск решений вокруг иранской ядерной программы

Удары Израиля по Ирану в ночь на 13 июня подорвали многосторонние усилия по снижению конфронтации вокруг иранской ядерной программы, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T12:46:00+03:00

2025-06-13T12:46:00+03:00

2025-06-13T12:47:00+03:00

иран

израиль

россия

али хаменеи

магатэ

корпус стражей исламской революции

в мире

операция израиля "восходящий лев"

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Удары Израиля по Ирану в ночь на 13 июня подорвали многосторонние усилия по снижению конфронтации вокруг иранской ядерной программы, заявили в МИД РФ. "Оказались подорваны и отброшены назад инициированные с немалым трудом многосторонние усилия, направленные на снижение конфронтации и поиск решений, устраняющих любые подозрения и предубеждения в отношении иранского мирного атома", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ. Отмечается, что особый цинизм случившемуся придает проведение этих атак в разгар сессии совета управляющих МАГАТЭ и накануне раунда непрямых контактов между представителями Ирана и США. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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иран, израиль, россия, али хаменеи, магатэ, корпус стражей исламской революции, в мире, операция израиля "восходящий лев"