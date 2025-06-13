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Ликсутов: выпуск оптики и электроники увеличился в Москве - РИА Новости, 13.06.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:00 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/liksutov-2022353723.html
Ликсутов: выпуск оптики и электроники увеличился в Москве
Ликсутов: выпуск оптики и электроники увеличился в Москве - РИА Новости, 13.06.2025
Ликсутов: выпуск оптики и электроники увеличился в Москве
Выпуск оптики и электроники вырос в Москве с января по апрель 2025 года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T14:00:00+03:00
2025-06-13T14:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса
технологии
электроника
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Выпуск оптики и электроники вырос в Москве с января по апрель 2025 года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.По его словам, индекс промпроизводства отрасли вырос почти на 2% по сравнению со схожим периодом прошлого года."Созданный в столице комфортный инвестклимат способствует активному развитию индустрии. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает предприятиям всю необходимую поддержку. Благодаря этому компании увеличивают производство, разрабатывают инновационную продукцию и развивают передовые технологии", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что за четыре месяца этого года московские компании выпустили почти в 2,5 раза больше вычислительных электронных машин по сравнению с тем же периодом 2024 года.На данный момент около 370 компаний выпускают оптику и электронику в Москве, в них работает более 30 тысяч человек. Предприятия производят интегральные схемы, платы, вычислительные машины, мониторы и другие изделия."Удерживая лидирующие позиции на рынке предприятия увеличивают отгрузку и удовлетворяют растущий спрос покупателей. Так, с января по апрель 2025 года компании поставили заказчикам на 25,1% больше элементов электронной аппаратуры и печатных схем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отгрузка компьютерного и периферийного оборудования выросла на 31,8%, а контрольно-измерительных и навигационных приборов, аппаратов и часов – на 43,1%", – рассказал министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Например, московская инжиниринговая компания "Смарткор" разрабатывает микроэлектронику, встроенное ПО и интеллектуальные вычислительные системы. Предприятие специализируется на создании одноплатных компьютеров, аппаратно-программных комплексов и решений на базе искусственного интеллекта (ИИ), предназначенных для промышленности, бизнеса, медицины и образовательных проектов.Компания выпустила на рынок новый продукт. Устройство включает в себя универсальный одноплатный компьютер и набор дополнительных модулей, которые можно использовать для расширения функциональности в зависимости от конкретных задач.Еще один московский разработчик "АТБ Электроника" выпускает печатные платы, электронные модули, приборы и другие электронные изделия. Они применяются в таких отраслях как: судоходный, автомобильный и железнодорожный транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, промышленная автоматика, медицина, телекоммуникации, нефте- и горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство и цифровизация.
https://ria.ru/20250607/liksutov-2021508726.html
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москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , технологии, электроника
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса , Технологии, электроника
Ликсутов: выпуск оптики и электроники увеличился в Москве

Ликсутов: за четыре месяца в столице увеличился выпуск электроники и оптики

© Фото : Пресс-служба ДИППЭлектроника
Электроника - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Электроника
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Выпуск оптики и электроники вырос в Москве с января по апрель 2025 года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, индекс промпроизводства отрасли вырос почти на 2% по сравнению со схожим периодом прошлого года.
САГА Технологии - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Ликсутов: производство машин и оборудования растет в Москве
7 июня, 15:00
"Созданный в столице комфортный инвестклимат способствует активному развитию индустрии. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает предприятиям всю необходимую поддержку. Благодаря этому компании увеличивают производство, разрабатывают инновационную продукцию и развивают передовые технологии", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он отметил, что за четыре месяца этого года московские компании выпустили почти в 2,5 раза больше вычислительных электронных машин по сравнению с тем же периодом 2024 года.
На данный момент около 370 компаний выпускают оптику и электронику в Москве, в них работает более 30 тысяч человек. Предприятия производят интегральные схемы, платы, вычислительные машины, мониторы и другие изделия.
"Удерживая лидирующие позиции на рынке предприятия увеличивают отгрузку и удовлетворяют растущий спрос покупателей. Так, с января по апрель 2025 года компании поставили заказчикам на 25,1% больше элементов электронной аппаратуры и печатных схем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отгрузка компьютерного и периферийного оборудования выросла на 31,8%, а контрольно-измерительных и навигационных приборов, аппаратов и часов – на 43,1%", – рассказал министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.
Например, московская инжиниринговая компания "Смарткор" разрабатывает микроэлектронику, встроенное ПО и интеллектуальные вычислительные системы. Предприятие специализируется на создании одноплатных компьютеров, аппаратно-программных комплексов и решений на базе искусственного интеллекта (ИИ), предназначенных для промышленности, бизнеса, медицины и образовательных проектов.
Компания выпустила на рынок новый продукт. Устройство включает в себя универсальный одноплатный компьютер и набор дополнительных модулей, которые можно использовать для расширения функциональности в зависимости от конкретных задач.
Еще один московский разработчик "АТБ Электроника" выпускает печатные платы, электронные модули, приборы и другие электронные изделия. Они применяются в таких отраслях как: судоходный, автомобильный и железнодорожный транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, промышленная автоматика, медицина, телекоммуникации, нефте- и горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство и цифровизация.
Столичный промкомплекс провел предварительные испытания оборудования для модернизированных атомных плавучих энергоблоков - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовПоддержка бизнесаТехнологииэлектроника
 
 
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