https://ria.ru/20250613/kuzbass-2022600109.html

В Кузбассе несколько вагонов с углем сошли с рельсов

В Кузбассе несколько вагонов с углем сошли с рельсов - РИА Новости, 13.06.2025

В Кузбассе несколько вагонов с углем сошли с рельсов

Семь вагонов с углем без их опрокидывания сошли с рельсов в городе Междуреченске Кемеровской области, пострадавших нет прокуратура и СУ СК проводят проверки. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T08:58:00+03:00

2025-06-13T08:58:00+03:00

2025-06-13T09:29:00+03:00

происшествия

россия

междуреченск

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

западно-сибирская транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022604214_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1cd80dace5c61864664cb8fe33612f91.jpg

КЕМЕРОВО, 13 июн – РИА Новости. Семь вагонов с углем без их опрокидывания сошли с рельсов в городе Междуреченске Кемеровской области, пострадавших нет прокуратура и СУ СК проводят проверки. "По предварительным данным, вчера около 21 часа местного времени (около 17.00 мск) на станции Междуреченск в Междуреченском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса при проведении маневровых работ с грузовым составом произошел сход с подъездного пути 7 вагонов с углем без опрокидывания. Новокузнецкой транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", – сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Уточняется, что причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Для устранения последствий происшествия привлечены два восстановительных поезда. Как в свою очередь уточняет Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, пострадавших нет, устанавливается размер причиненного ущерба. Задержки движения не допущено. "Кемеровским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится процессуальная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", – говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250605/poezd-2021039767.html

россия

междуреченск

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, междуреченск, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), западно-сибирская транспортная прокуратура