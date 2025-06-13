https://ria.ru/20250613/konflikt-2022617982.html

Китай готов содействовать ослаблению напряженности ситуации вокруг Ирана

Китай готов содействовать ослаблению напряженности ситуации вокруг Ирана - РИА Новости, 13.06.2025

Китай готов содействовать ослаблению напряженности ситуации вокруг Ирана

Китай готов играть конструктивную роль, чтобы содействовать ослаблению напряженности конфликта, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T10:50:00+03:00

2025-06-13T10:50:00+03:00

2025-06-13T10:52:00+03:00

в мире

иран

израиль

китай

али хаменеи

операция израиля "восходящий лев"

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ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Китай готов играть конструктивную роль, чтобы содействовать ослаблению напряженности конфликта, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя удары Израиля по Ирану. "Китай готов играть конструктивную роль в содействии ослаблению напряженности", - заявил дипломат. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.

иран

израиль

китай

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Видео ударов армии Израиля в Иране Видео ударов армии Израиля в Иране 2025-06-13T10:50 true PT0M16S

Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану 2025-06-13T10:50 true PT0M29S

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Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, китай, али хаменеи, операция израиля "восходящий лев"