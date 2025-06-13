В якутском национальном парке соберут яйца краснокнижного стерха
Ученые соберут в якутском нацпарке "Кыталык" яйца краснокнижного стерха
Стерх. Архивное фото
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ЯКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Ученые "ВНИИ Экология" соберут в национальном парке "Кыталык" в Якутии яйца краснокнижного стерха, мероприятия направлены на восстановление популяции птиц, сообщил журналистам министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев.
В декабре 2019 вышло постановление правительства РФ о создании в Якутии национального парка "Кыталык" площадью более 1,8 миллиона гектаров для сохранения тундровых ландшафтов, популяции белого журавля и северного оленя.
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На территории парка растут более 270 видов сосудистых растений, в том числе редких. Из позвоночных животных обитают более 20 видов млекопитающих и более 90 видов птиц.
Сбор яиц стерха из природы возможно осуществить только в гнездовом ареале восточной популяции, поскольку ее численность относительно велика. По словам министра, в "Кыталыке" в 2024 году насчитали около 7 тысяч особей краснокнижных стерхов восточной популяции.
"Завтра участники экспедиции вылетают в поселок Чокурдах Аллаиховского района Якутии. Это уже второй опыт, когда с территории национального парка... будут взяты яйца стерха... Для восстановления западной популяции стерхов создается маточное поголовье в Окском государственном заповеднике... Они, в свою очередь, будут давать там потомство и выпускаться на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа", - рассказал Перфильев.
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Также о предстоящей экспедиции рассказали заместитель руководителя ФГБУ "ВНИИ Экология" Александр Мокров и руководитель Центра сохранения биоразнообразия научно-ислледовательского института Александр Сорокин.
"Сбор яиц будет происходить 17-18 июня. Собирается не более одного яйца из кладки. Вертолет Ми-8 прилетает, мы находим гнездовье, зависаем над ним... чтобы ветровой поток не разметал гнездо... Забирается одно яйцо, а второе остается в кладке. Чаще всего, если рождается два птенца, то один погибает в период развития... Партнер экспедиции компания "Зарубежнефть", она спонсирует мероприятие", - отметил Мокров.
В 2024 году глава Якутии Айсен Николаев заявил на ВЭФ о необходимости объединения усилий мирового сообщества в сохранении стерха - редкого вида птицы, занесенного в Красную книгу. Он анонсировал запуск проекта по созданию в селе Охотский-Перевоз международной орнитологической обсерватории "Полет Стерха". По его словам, инициатива объединит туризм, науку, креативные индустрии – кино и фото, цифровые технологии – цифровой мониторинг и онлайн-трансляции перелетов, а также народы, участвующие в этой работе.