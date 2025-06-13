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В якутском национальном парке соберут яйца краснокнижного стерха - РИА Новости, 13.06.2025
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15:16 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/jakutija-2022664741.html
В якутском национальном парке соберут яйца краснокнижного стерха
В якутском национальном парке соберут яйца краснокнижного стерха - РИА Новости, 13.06.2025
В якутском национальном парке соберут яйца краснокнижного стерха
Ученые "ВНИИ Экология" соберут в национальном парке "Кыталык" в Якутии яйца краснокнижного стерха, мероприятия направлены на восстановление популяции птиц,... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T15:16:00+03:00
2025-06-13T15:16:00+03:00
республика саха (якутия)
россия
евгений перфильев
александр сорокин
айсен николаев
зарубежнефть
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ЯКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Ученые "ВНИИ Экология" соберут в национальном парке "Кыталык" в Якутии яйца краснокнижного стерха, мероприятия направлены на восстановление популяции птиц, сообщил журналистам министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев. В декабре 2019 вышло постановление правительства РФ о создании в Якутии национального парка "Кыталык" площадью более 1,8 миллиона гектаров для сохранения тундровых ландшафтов, популяции белого журавля и северного оленя. На территории парка растут более 270 видов сосудистых растений, в том числе редких. Из позвоночных животных обитают более 20 видов млекопитающих и более 90 видов птиц. Сбор яиц стерха из природы возможно осуществить только в гнездовом ареале восточной популяции, поскольку ее численность относительно велика. По словам министра, в "Кыталыке" в 2024 году насчитали около 7 тысяч особей краснокнижных стерхов восточной популяции. "Завтра участники экспедиции вылетают в поселок Чокурдах Аллаиховского района Якутии. Это уже второй опыт, когда с территории национального парка... будут взяты яйца стерха... Для восстановления западной популяции стерхов создается маточное поголовье в Окском государственном заповеднике... Они, в свою очередь, будут давать там потомство и выпускаться на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа", - рассказал Перфильев. Также о предстоящей экспедиции рассказали заместитель руководителя ФГБУ "ВНИИ Экология" Александр Мокров и руководитель Центра сохранения биоразнообразия научно-ислледовательского института Александр Сорокин. "Сбор яиц будет происходить 17-18 июня. Собирается не более одного яйца из кладки. Вертолет Ми-8 прилетает, мы находим гнездовье, зависаем над ним... чтобы ветровой поток не разметал гнездо... Забирается одно яйцо, а второе остается в кладке. Чаще всего, если рождается два птенца, то один погибает в период развития... Партнер экспедиции компания "Зарубежнефть", она спонсирует мероприятие", - отметил Мокров. В 2024 году глава Якутии Айсен Николаев заявил на ВЭФ о необходимости объединения усилий мирового сообщества в сохранении стерха - редкого вида птицы, занесенного в Красную книгу. Он анонсировал запуск проекта по созданию в селе Охотский-Перевоз международной орнитологической обсерватории "Полет Стерха". По его словам, инициатива объединит туризм, науку, креативные индустрии – кино и фото, цифровые технологии – цифровой мониторинг и онлайн-трансляции перелетов, а также народы, участвующие в этой работе.
https://ria.ru/20241223/mamont-1990768027.html
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россия, евгений перфильев, александр сорокин, айсен николаев, зарубежнефть, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Россия, Евгений Перфильев, Александр Сорокин, Айсен Николаев, Зарубежнефть, Республика Саха (Якутия)
В якутском национальном парке соберут яйца краснокнижного стерха

Ученые соберут в якутском нацпарке "Кыталык" яйца краснокнижного стерха

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтерх
Стерх - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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ЯКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Ученые "ВНИИ Экология" соберут в национальном парке "Кыталык" в Якутии яйца краснокнижного стерха, мероприятия направлены на восстановление популяции птиц, сообщил журналистам министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев.
В декабре 2019 вышло постановление правительства РФ о создании в Якутии национального парка "Кыталык" площадью более 1,8 миллиона гектаров для сохранения тундровых ландшафтов, популяции белого журавля и северного оленя.
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На территории парка растут более 270 видов сосудистых растений, в том числе редких. Из позвоночных животных обитают более 20 видов млекопитающих и более 90 видов птиц.
Сбор яиц стерха из природы возможно осуществить только в гнездовом ареале восточной популяции, поскольку ее численность относительно велика. По словам министра, в "Кыталыке" в 2024 году насчитали около 7 тысяч особей краснокнижных стерхов восточной популяции.
"Завтра участники экспедиции вылетают в поселок Чокурдах Аллаиховского района Якутии. Это уже второй опыт, когда с территории национального парка... будут взяты яйца стерха... Для восстановления западной популяции стерхов создается маточное поголовье в Окском государственном заповеднике... Они, в свою очередь, будут давать там потомство и выпускаться на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа", - рассказал Перфильев.
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Также о предстоящей экспедиции рассказали заместитель руководителя ФГБУ "ВНИИ Экология" Александр Мокров и руководитель Центра сохранения биоразнообразия научно-ислледовательского института Александр Сорокин.
"Сбор яиц будет происходить 17-18 июня. Собирается не более одного яйца из кладки. Вертолет Ми-8 прилетает, мы находим гнездовье, зависаем над ним... чтобы ветровой поток не разметал гнездо... Забирается одно яйцо, а второе остается в кладке. Чаще всего, если рождается два птенца, то один погибает в период развития... Партнер экспедиции компания "Зарубежнефть", она спонсирует мероприятие", - отметил Мокров.
В 2024 году глава Якутии Айсен Николаев заявил на ВЭФ о необходимости объединения усилий мирового сообщества в сохранении стерха - редкого вида птицы, занесенного в Красную книгу. Он анонсировал запуск проекта по созданию в селе Охотский-Перевоз международной орнитологической обсерватории "Полет Стерха". По его словам, инициатива объединит туризм, науку, креативные индустрии – кино и фото, цифровые технологии – цифровой мониторинг и онлайн-трансляции перелетов, а также народы, участвующие в этой работе.
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