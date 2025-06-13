https://ria.ru/20250613/jakutija-2022664741.html

В якутском национальном парке соберут яйца краснокнижного стерха

В якутском национальном парке соберут яйца краснокнижного стерха - РИА Новости, 13.06.2025

В якутском национальном парке соберут яйца краснокнижного стерха

Ученые "ВНИИ Экология" соберут в национальном парке "Кыталык" в Якутии яйца краснокнижного стерха, мероприятия направлены на восстановление популяции птиц,... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T15:16:00+03:00

2025-06-13T15:16:00+03:00

2025-06-13T15:16:00+03:00

республика саха (якутия)

россия

евгений перфильев

александр сорокин

айсен николаев

зарубежнефть

республика саха (якутия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022663575_0:235:2730:1772_1920x0_80_0_0_5b4841dd3267a518bbfc6976bb44f1cb.jpg

ЯКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Ученые "ВНИИ Экология" соберут в национальном парке "Кыталык" в Якутии яйца краснокнижного стерха, мероприятия направлены на восстановление популяции птиц, сообщил журналистам министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев. В декабре 2019 вышло постановление правительства РФ о создании в Якутии национального парка "Кыталык" площадью более 1,8 миллиона гектаров для сохранения тундровых ландшафтов, популяции белого журавля и северного оленя. На территории парка растут более 270 видов сосудистых растений, в том числе редких. Из позвоночных животных обитают более 20 видов млекопитающих и более 90 видов птиц. Сбор яиц стерха из природы возможно осуществить только в гнездовом ареале восточной популяции, поскольку ее численность относительно велика. По словам министра, в "Кыталыке" в 2024 году насчитали около 7 тысяч особей краснокнижных стерхов восточной популяции. "Завтра участники экспедиции вылетают в поселок Чокурдах Аллаиховского района Якутии. Это уже второй опыт, когда с территории национального парка... будут взяты яйца стерха... Для восстановления западной популяции стерхов создается маточное поголовье в Окском государственном заповеднике... Они, в свою очередь, будут давать там потомство и выпускаться на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа", - рассказал Перфильев. Также о предстоящей экспедиции рассказали заместитель руководителя ФГБУ "ВНИИ Экология" Александр Мокров и руководитель Центра сохранения биоразнообразия научно-ислледовательского института Александр Сорокин. "Сбор яиц будет происходить 17-18 июня. Собирается не более одного яйца из кладки. Вертолет Ми-8 прилетает, мы находим гнездовье, зависаем над ним... чтобы ветровой поток не разметал гнездо... Забирается одно яйцо, а второе остается в кладке. Чаще всего, если рождается два птенца, то один погибает в период развития... Партнер экспедиции компания "Зарубежнефть", она спонсирует мероприятие", - отметил Мокров. В 2024 году глава Якутии Айсен Николаев заявил на ВЭФ о необходимости объединения усилий мирового сообщества в сохранении стерха - редкого вида птицы, занесенного в Красную книгу. Он анонсировал запуск проекта по созданию в селе Охотский-Перевоз международной орнитологической обсерватории "Полет Стерха". По его словам, инициатива объединит туризм, науку, креативные индустрии – кино и фото, цифровые технологии – цифровой мониторинг и онлайн-трансляции перелетов, а также народы, участвующие в этой работе.

https://ria.ru/20241223/mamont-1990768027.html

https://ria.ru/20241024/irbisy-1979780782.html

https://ria.ru/20250605/medvezhata-2021000014.html

россия

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, евгений перфильев, александр сорокин, айсен николаев, зарубежнефть, республика саха (якутия)