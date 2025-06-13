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США предоставили Израилю разведданные для удара по Ирану, сообщил ABC

США предоставили Израилю разведданные для удара по Ирану, сообщил ABC - РИА Новости, 13.06.2025

США предоставили Израилю разведданные для удара по Ирану, сообщил ABC

США предоставили Израилю высокоточные разведывательные данные для нанесения удара по Ирану, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T18:23:00+03:00

2025-06-13T18:23:00+03:00

2025-06-13T18:28:00+03:00

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иран

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армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. США предоставили Израилю высокоточные разведывательные данные для нанесения удара по Ирану, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники. Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу подтвердил, что США не участвовали в ударах Израиля по территории Ирана и отметил, что Вашингтон был информирован Израилем о нанесении ударов, которые, по их словам, "необходимы для самообороны". "США не принимали военного участия в атаке Израиля на Иран,... но они предоставили "высокоточную" разведывательную информацию и при необходимости помогут защитить Израиль", - говорится в сообщении. Как пишет телеканал со ссылкой на источник, удары Израиля по Ирану продолжатся и будут "очень интенсивными" в течение следующих нескольких дней. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и Тегеран вправе ответить на них.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Массовые демонстрации в центре Тегерана после ударов Израиля В центре Тегерана после ударов Израиля проходят массовые демонстрации. 2025-06-13T18:23 true PT1M40S

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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, сша, армия обороны израиля (цахал)