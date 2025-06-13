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Нетаньяху проинформировал Мерца об ударах по Ирану

Нетаньяху проинформировал Мерца об ударах по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025

Нетаньяху проинформировал Мерца об ударах по Ирану

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня утром проинформировал его по телефону об ударах по Ирану, говорится в... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T11:04:00+03:00

2025-06-13T11:04:00+03:00

2025-06-13T11:04:00+03:00

в мире

иран

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германия

фридрих мерц

биньямин нетаньяху

али хаменеи

операция израиля "восходящий лев"

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БЕРЛИН, 13 июн – РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня утром проинформировал его по телефону об ударах по Ирану, говорится в разосланном пресс-службой немецкого кабмина заявлении. "Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху проинформировал меня сегодня утром по телефону о военных действиях и их целях", - сообщил Мерц. По словам канцлера, после этой беседы он созвал заседание совета безопасности федерального правительства для обсуждения текущей ситуации на Ближнем Востоке. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Видео ударов армии Израиля в Иране Видео ударов армии Израиля в Иране 2025-06-13T11:04 true PT0M16S

Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану 2025-06-13T11:04 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, германия, фридрих мерц, биньямин нетаньяху, али хаменеи, операция израиля "восходящий лев"