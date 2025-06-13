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ЦАХАЛ объявила о новых особых предписаниях после ударов по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
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03:24 13.06.2025 (обновлено: 04:06 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/izrail-2022570045.html
ЦАХАЛ объявила о новых особых предписаниях после ударов по Ирану
ЦАХАЛ объявила о новых особых предписаниях после ударов по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
ЦАХАЛ объявила о новых особых предписаниях после ударов по Ирану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о новых особых предписаниях для населения на фоне сообщений о нанесении удара по Ирану, включая запрет на образовательные РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T03:24:00+03:00
2025-06-13T04:06:00+03:00
в мире
иран
израиль
операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о новых особых предписаниях для населения на фоне сообщений о нанесении удара по Ирану, включая запрет на образовательные мероприятия и массовые собрания. Ранее портал Axios сообщил, что израильские ВВС нанесли удары по целям в Иране "После оценки ситуации было определено, что с сегодняшней пятницы в 3.00 (совпадает с мск - ред.) будут немедленно внесены изменения в руководящие принципы командования тыла... Руководящие принципы включают: запрет на образовательные мероприятия, собрания и рабочие места, за исключением основных секторов", - говорится в сообщении армии.
https://ria.ru/20250613/izrail-2022569727.html
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в мире, иран, израиль, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, Операция Израиля "Восходящий лев"
ЦАХАЛ объявила о новых особых предписаниях после ударов по Ирану

Израиль после удара по Ирану ввел запрет на массовые собрания

© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о новых особых предписаниях для населения на фоне сообщений о нанесении удара по Ирану, включая запрет на образовательные мероприятия и массовые собрания.
Ранее портал Axios сообщил, что израильские ВВС нанесли удары по целям в Иране
"После оценки ситуации было определено, что с сегодняшней пятницы в 3.00 (совпадает с мск - ред.) будут немедленно внесены изменения в руководящие принципы командования тыла... Руководящие принципы включают: запрет на образовательные мероприятия, собрания и рабочие места, за исключением основных секторов", - говорится в сообщении армии.
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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В миреИранИзраильОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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