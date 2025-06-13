https://ria.ru/20250613/izrail-2022570045.html

ЦАХАЛ объявила о новых особых предписаниях после ударов по Ирану

ЦАХАЛ объявила о новых особых предписаниях после ударов по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025

ЦАХАЛ объявила о новых особых предписаниях после ударов по Ирану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о новых особых предписаниях для населения на фоне сообщений о нанесении удара по Ирану, включая запрет на образовательные РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T03:24:00+03:00

2025-06-13T03:24:00+03:00

2025-06-13T04:06:00+03:00

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операция израиля "восходящий лев"

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о новых особых предписаниях для населения на фоне сообщений о нанесении удара по Ирану, включая запрет на образовательные мероприятия и массовые собрания. Ранее портал Axios сообщил, что израильские ВВС нанесли удары по целям в Иране "После оценки ситуации было определено, что с сегодняшней пятницы в 3.00 (совпадает с мск - ред.) будут немедленно внесены изменения в руководящие принципы командования тыла... Руководящие принципы включают: запрет на образовательные мероприятия, собрания и рабочие места, за исключением основных секторов", - говорится в сообщении армии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, операция израиля "восходящий лев"