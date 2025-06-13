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Нетаньяху заявил об уничтожении иранского объекта по обогащению урана

Нетаньяху заявил об уничтожении иранского объекта по обогащению урана - РИА Новости, 13.06.2025

Нетаньяху заявил об уничтожении иранского объекта по обогащению урана

Израильские силы за последние 24 часа уничтожили значительную часть запасов баллистических ракет Ирана, а также крупнейший объект по обогащению урана, заявил... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T22:30:00+03:00

2025-06-13T22:30:00+03:00

2025-06-13T22:53:00+03:00

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армия обороны израиля (цахал)

биньямин нетаньяху

корпус стражей исламской революции

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Израильские силы за последние 24 часа уничтожили значительную часть запасов баллистических ракет Ирана, а также крупнейший объект по обогащению урана, заявил премьер Биньямин Нетаньяху."За последние 24 часа мы ликвидировали самых высокопоставленных военных командиров и ученых-ядерщиков, уничтожили самую значительную мощность иранского режима по обогащению урана и значительную часть запасов их баллистических ракет", - заявил премьер в видеообращении.Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения Верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Кадры из пригорода Тегерана, где погиб иранский ученый-атомщик Кадры корреспондента РИА Новости из пригорода Тегерана. На видео многоэтажка, в результате удара по которой погиб иранский ученый-атомщик. 2025-06-13T22:30 true PT0M46S

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в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал), биньямин нетаньяху, корпус стражей исламской революции