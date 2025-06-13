https://ria.ru/20250613/iran-2022715613.html

Иран заявил об уничтожении двух израильских F-35

Иран заявил об уничтожении двух израильских F-35 - РИА Новости, 13.06.2025

Иран заявил об уничтожении двух израильских F-35

Армия Ирана подтвердила уничтожение силами ПВО двух израильских истребителей F-35 и нескольких БПЛА, следует из заявления пресс-службы армии исламской... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T21:50:00+03:00

2025-06-13T21:50:00+03:00

2025-06-13T22:14:00+03:00

в мире

иран

обострение конфликта между израилем и ираном

армия обороны израиля (цахал)

корпус стражей исламской революции

f-35

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Армия Ирана подтвердила уничтожение силами ПВО двух израильских истребителей F-35 и нескольких БПЛА, следует из заявления пресс-службы армии исламской республики."Силы ПВО армии Иран успешно сбили два израильских истребителя F-35 и большое количество БПЛА", - цитирует иранское госагентство Fars заявление пресс-службы армии Ирана.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана ранее в послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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в мире, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал), корпус стражей исламской революции, f-35