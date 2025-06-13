Несколько этажей дома, где погиб иранский атомщик, выгорели дотла

ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Несколько этажей многоквартирного дома в Тегеране выгорели дотла в результате израильского авиаудара, в результате которого погиб видный иранский атомщик, передает корреспондент РИА Новости. На месте ночной бомбардировки по-прежнему работают пожарные, которые с автолестниц проливают еще дымящиеся квартиры. В жилой "башне" в районе Фарахзад, к северо-западу от Тегерана, жил ученый Мохаммад Мехди Техранчи. Удар пришелся по центру дома, однако от взрыва и огня сильно пострадали еще несколько этажей - выше и ниже. Соседние дома бомбардировка, видимо, не затронула.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
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96
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Кадры из пригорода Тегерана, где погиб иранский ученый-атомщик
Кадры корреспондента РИА Новости из пригорода Тегерана. На видео многоэтажка, в результате удара по которой погиб иранский ученый-атомщик.
ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Несколько этажей многоквартирного дома в Тегеране выгорели дотла в результате израильского авиаудара, в результате которого погиб видный иранский атомщик, передает корреспондент РИА Новости.
На месте ночной бомбардировки по-прежнему работают пожарные, которые с автолестниц проливают еще дымящиеся квартиры.
В жилой "башне" в районе Фарахзад, к северо-западу от Тегерана, жил ученый Мохаммад Мехди Техранчи. Удар пришелся по центру дома, однако от взрыва и огня сильно пострадали еще несколько этажей - выше и ниже.
Соседние дома бомбардировка, видимо, не затронула.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
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