https://ria.ru/20250613/iran-2022653800.html

Несколько этажей дома, где погиб иранский атомщик, выгорели дотла

Несколько этажей дома, где погиб иранский атомщик, выгорели дотла - РИА Новости, 13.06.2025

Несколько этажей дома, где погиб иранский атомщик, выгорели дотла

Несколько этажей многоквартирного дома в Тегеране выгорели дотла в результате израильского авиаудара, в результате которого погиб видный иранский атомщик,... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T14:19:00+03:00

2025-06-13T14:19:00+03:00

2025-06-13T14:45:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Несколько этажей многоквартирного дома в Тегеране выгорели дотла в результате израильского авиаудара, в результате которого погиб видный иранский атомщик, передает корреспондент РИА Новости. На месте ночной бомбардировки по-прежнему работают пожарные, которые с автолестниц проливают еще дымящиеся квартиры. В жилой "башне" в районе Фарахзад, к северо-западу от Тегерана, жил ученый Мохаммад Мехди Техранчи. Удар пришелся по центру дома, однако от взрыва и огня сильно пострадали еще несколько этажей - выше и ниже. Соседние дома бомбардировка, видимо, не затронула.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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Кадры из пригорода Тегерана, где погиб иранский ученый-атомщик Кадры корреспондента РИА Новости из пригорода Тегерана. На видео многоэтажка, в результате удара по которой погиб иранский ученый-атомщик. 2025-06-13T14:19 true PT0M46S

Видео ударов армии Израиля в Иране Видео ударов армии Израиля в Иране 2025-06-13T14:19 true PT0M16S

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Ольга Фомченкова

в мире, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, операция израиля "восходящий лев", израиль, иран