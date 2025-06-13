https://ria.ru/20250613/iran-2022621471.html

МИД Саудовской Аравии осудил израильские удары по Ирану

МИД Саудовской Аравии осудил израильские удары по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025

МИД Саудовской Аравии осудил израильские удары по Ирану

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан в телефонном разговоре в пятницу с иранским коллегой Аббасом Аракчи осудил удары Израиля по Ирану, назвав... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T11:06:00+03:00

2025-06-13T11:06:00+03:00

2025-06-13T11:12:00+03:00

саудовская аравия

иран

израиль

в мире

обострение отношений сша и ирана

аббас аракчи

операция израиля "восходящий лев"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022612734_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_caaaeb8ab8297399b5792b1e8ef15f2a.jpg

ДОХА, 13 июн - РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан в телефонном разговоре в пятницу с иранским коллегой Аббасом Аракчи осудил удары Израиля по Ирану, назвав неприемлемым использование военной силы для решения конфликтов, говорится в сообщении МИД королевства в социальной сети Х."Министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан связался сегодня по телефону с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Во время разговора он осудил израильскую атаку на Иран, заявив о неприемлемости использования военной силы для решения конфликтов и необходимости урегулировать конфликты дипломатическим путем", - отметили в министерстве.Кроме того, глава саудовского МИД указал, что "удары Израиля по Ирану осложняют текущие усилия по снижению эскалации в регионе".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

саудовская аравия

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саудовская аравия, иран, израиль, в мире, обострение отношений сша и ирана, аббас аракчи, операция израиля "восходящий лев"