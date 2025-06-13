https://ria.ru/20250613/iran-2022587332.html
Тегеран возложил ответственность за удары Израиля по Ирану на США
Тегеран возложил ответственность за удары Израиля по Ирану на США - РИА Новости, 13.06.2025
Тегеран возложил ответственность за удары Израиля по Ирану на США
Тегеран возлагает ответственность на США за удары Израиля по Ирану, заявило министерство иностранных дел Ирана в Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T06:58:00+03:00
2025-06-13T06:58:00+03:00
2025-06-13T06:58:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Тегеран возлагает ответственность на США за удары Израиля по Ирану, заявило министерство иностранных дел Ирана в Telegram-канале. "Агрессия со стороны сионисткого режима против Ирана не могла осуществляться без координации и разрешения США. В этой связи власти США... также несут ответственность за опасные последствия этой авантюры (Израиля - ред.) ", - говорится в заявлении ведомства. Ранее власти Ирана сообщили, что Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по жилым районам, в том числе домам в Тегеране, где находились иранские высокопоставленные военные и чиновники. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Армия Израиля заявила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, тегеран (город), операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Операция Израиля "Восходящий лев"
Тегеран возложил ответственность за удары Израиля по Ирану на США
МИД Ирана: Израиль не мог атаковать Тегеран без разрешения США