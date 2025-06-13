https://ria.ru/20250613/iran-2022587332.html

Тегеран возложил ответственность за удары Израиля по Ирану на США

Тегеран возложил ответственность за удары Израиля по Ирану на США - РИА Новости, 13.06.2025

Тегеран возложил ответственность за удары Израиля по Ирану на США

Тегеран возлагает ответственность на США за удары Израиля по Ирану, заявило министерство иностранных дел Ирана в Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T06:58:00+03:00

2025-06-13T06:58:00+03:00

2025-06-13T06:58:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Тегеран возлагает ответственность на США за удары Израиля по Ирану, заявило министерство иностранных дел Ирана в Telegram-канале. "Агрессия со стороны сионисткого режима против Ирана не могла осуществляться без координации и разрешения США. В этой связи власти США... также несут ответственность за опасные последствия этой авантюры (Израиля - ред.) ", - говорится в заявлении ведомства. Ранее власти Ирана сообщили, что Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по жилым районам, в том числе домам в Тегеране, где находились иранские высокопоставленные военные и чиновники. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Армия Израиля заявила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, тегеран (город), операция израиля "восходящий лев"