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Тегеран возложил ответственность за удары Израиля по Ирану на США - РИА Новости, 13.06.2025
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06:58 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/iran-2022587332.html
Тегеран возложил ответственность за удары Израиля по Ирану на США
Тегеран возложил ответственность за удары Израиля по Ирану на США - РИА Новости, 13.06.2025
Тегеран возложил ответственность за удары Израиля по Ирану на США
Тегеран возлагает ответственность на США за удары Израиля по Ирану, заявило министерство иностранных дел Ирана в Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T06:58:00+03:00
2025-06-13T06:58:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Тегеран возлагает ответственность на США за удары Израиля по Ирану, заявило министерство иностранных дел Ирана в Telegram-канале. "Агрессия со стороны сионисткого режима против Ирана не могла осуществляться без координации и разрешения США. В этой связи власти США... также несут ответственность за опасные последствия этой авантюры (Израиля - ред.) ", - говорится в заявлении ведомства. Ранее власти Ирана сообщили, что Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по жилым районам, в том числе домам в Тегеране, где находились иранские высокопоставленные военные и чиновники. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Армия Израиля заявила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/iran-2022582337.html
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иран
израиль
тегеран (город)
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4.7
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7 495 645-6601
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Операция Израиля "Восходящий лев"
Тегеран возложил ответственность за удары Израиля по Ирану на США

МИД Ирана: Израиль не мог атаковать Тегеран без разрешения США

Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Тегеран возлагает ответственность на США за удары Израиля по Ирану, заявило министерство иностранных дел Ирана в Telegram-канале.
"Агрессия со стороны сионисткого режима против Ирана не могла осуществляться без координации и разрешения США. В этой связи власти США... также несут ответственность за опасные последствия этой авантюры (Израиля - ред.) ", - говорится в заявлении ведомства.
Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Верховный лидер Ирана дал свободу действий армии в ответ на удары Израиля
06:10
Ранее власти Ирана сообщили, что Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по жилым районам, в том числе домам в Тегеране, где находились иранские высокопоставленные военные и чиновники. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Армия Израиля заявила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" >>
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
МИД Ирана заявил о нарушении Израилем устава ООН
06:42
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Операция Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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