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Израиль атаковал три военных округа и гарнизон в Иране
Израиль атаковал три военных округа и гарнизон в Иране - РИА Новости, 13.06.2025
Израиль атаковал три военных округа и гарнизон в Иране
Три военных округа и гарнизон в северо-западной иранской провинции Восточный Азербайджан подверглись атаке Израиля, передает агентство IRNA со ссылкой на главу... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T06:43:00+03:00
2025-06-13T06:43:00+03:00
2025-06-13T06:49:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Три военных округа и гарнизон в северо-западной иранской провинции Восточный Азербайджан подверглись атаке Израиля, передает агентство IRNA со ссылкой на главу управления кризисами провинции Маджида Фарши. "Главный руководитель управления кризисами Восточного Азербайджана заявил, что три военных района и гарнизон в Восточном Азербайджане подверглись атаке израильского режима", - говорится в сообщении агентства. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передавало агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, армия обороны израиля (цахал), операция израиля "восходящий лев"
В мире, Израиль, Иран, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Операция Израиля "Восходящий лев"
Израиль атаковал три военных округа и гарнизон в Иране
Три военных округа и гарнизон на северо-западе Ирана подверглись атаке Израиля