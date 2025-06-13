https://ria.ru/20250613/iordaniya-2022612562.html
Иордания перехватила несколько ракет и БПЛА во время атак Израиля на Иран
Иордания перехватила несколько ракет и БПЛА во время атак Израиля на Иран - РИА Новости, 13.06.2025
Иордания перехватила несколько ракет и БПЛА во время атак Израиля на Иран
Самолеты и средства ПВО Иордании перехватили в пятницу утром ряд ракет и беспилотников, вошедших в воздушное пространство королевства, заявила иорданская армия. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T10:13:00+03:00
2025-06-13T10:13:00+03:00
2025-06-13T10:24:00+03:00
в мире
иордания
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операция израиля "восходящий лев"
корпус стражей исламской революции
али хаменеи
магатэ
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КАИР, 13 июн - РИА Новости. Самолеты и средства ПВО Иордании перехватили в пятницу утром ряд ракет и беспилотников, вошедших в воздушное пространство королевства, заявила иорданская армия.Ранее Иордания закрыла воздушное пространство на фоне израильской атаки на Иран. Вооруженные силы страны сообщили, что готовы к отражению любых попыток угрозы безопасности и стабильности королевства."Самолеты королевских ВВС и системы противовоздушной обороны сегодня утром перехватили ряд ракет и беспилотников, вошедших в иорданское воздушное пространство", - говорится в заявлении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
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Видео ударов армии Израиля в Иране
Видео ударов армии Израиля в Иране
2025-06-13T10:13
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Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану
Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану
2025-06-13T10:13
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в мире, иордания, израиль, иран, операция израиля "восходящий лев", корпус стражей исламской революции, али хаменеи, магатэ
В мире, Иордания, Израиль, Иран, Операция Израиля "Восходящий лев", Корпус стражей исламской революции, Али Хаменеи, МАГАТЭ
Иордания перехватила несколько ракет и БПЛА во время атак Израиля на Иран
Авиация и ПВО перехватили над Иорданией ракеты и БПЛА при атаке Израиля на Иран