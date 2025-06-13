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Иордания перехватила несколько ракет и БПЛА во время атак Израиля на Иран - РИА Новости, 13.06.2025
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10:13 13.06.2025 (обновлено: 10:24 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/iordaniya-2022612562.html
Иордания перехватила несколько ракет и БПЛА во время атак Израиля на Иран
Иордания перехватила несколько ракет и БПЛА во время атак Израиля на Иран - РИА Новости, 13.06.2025
Иордания перехватила несколько ракет и БПЛА во время атак Израиля на Иран
Самолеты и средства ПВО Иордании перехватили в пятницу утром ряд ракет и беспилотников, вошедших в воздушное пространство королевства, заявила иорданская армия. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T10:13:00+03:00
2025-06-13T10:24:00+03:00
в мире
иордания
израиль
иран
операция израиля "восходящий лев"
корпус стражей исламской революции
али хаменеи
магатэ
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КАИР, 13 июн - РИА Новости. Самолеты и средства ПВО Иордании перехватили в пятницу утром ряд ракет и беспилотников, вошедших в воздушное пространство королевства, заявила иорданская армия.Ранее Иордания закрыла воздушное пространство на фоне израильской атаки на Иран. Вооруженные силы страны сообщили, что готовы к отражению любых попыток угрозы безопасности и стабильности королевства."Самолеты королевских ВВС и системы противовоздушной обороны сегодня утром перехватили ряд ракет и беспилотников, вошедших в иорданское воздушное пространство", - говорится в заявлении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/iran-2022596917.html
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Видео ударов армии Израиля в Иране
Видео ударов армии Израиля в Иране
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Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану
Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану
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в мире, иордания, израиль, иран, операция израиля "восходящий лев", корпус стражей исламской революции, али хаменеи, магатэ
В мире, Иордания, Израиль, Иран, Операция Израиля "Восходящий лев", Корпус стражей исламской революции, Али Хаменеи, МАГАТЭ
Иордания перехватила несколько ракет и БПЛА во время атак Израиля на Иран

Авиация и ПВО перехватили над Иорданией ракеты и БПЛА при атаке Израиля на Иран

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкСтолица Иордании город Амман
Столица Иордании город Амман - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Столица Иордании город Амман. Архивное фото
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КАИР, 13 июн - РИА Новости. Самолеты и средства ПВО Иордании перехватили в пятницу утром ряд ракет и беспилотников, вошедших в воздушное пространство королевства, заявила иорданская армия.
Ранее Иордания закрыла воздушное пространство на фоне израильской атаки на Иран. Вооруженные силы страны сообщили, что готовы к отражению любых попыток угрозы безопасности и стабильности королевства.
"Самолеты королевских ВВС и системы противовоздушной обороны сегодня утром перехватили ряд ракет и беспилотников, вошедших в иорданское воздушное пространство", - говорится в заявлении.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
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В миреИорданияИзраильИранОперация Израиля "Восходящий лев"Корпус стражей исламской революцииАли ХаменеиМАГАТЭ
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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