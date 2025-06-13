https://ria.ru/20250613/frantsiya-2022564734.html
Суд во Франции освободил лидера освободительного движения Новой Каледонии
Суд во Франции освободил лидера освободительного движения Новой Каледонии - РИА Новости, 13.06.2025
Суд во Франции освободил лидера освободительного движения Новой Каледонии
Апелляционный суд Парижа освободил лидера канакского движения за независимость Кристиана Тена, который в течение года находился под стражей в рамках... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T00:58:00+03:00
2025-06-13T00:58:00+03:00
2025-06-13T00:58:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Апелляционный суд Парижа освободил лидера канакского движения за независимость Кристиана Тена, который в течение года находился под стражей в рамках расследования беспорядков в Новой Каледонии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвокатов активиста. В июне 2024 года официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала Париж обеспечить права и свободы активистов Новой Каледонии. Ее озабоченность вызвала судьба 11 известных представителей национально-освободительного движения Новой Каледонии, в том числе Тена, который возглавляет Канакский социалистический фронт национального освобождения. "Наконец-то судьи поняли суть дела", — заявил адвокат Франсуа Ру, комментируя освобождение активиста, который после ареста в Новой Каледонии был доставлен на территорию материковой Франции. Тен, выступивший по видеосвязи из тюрьмы в городе Люттербах (департамент Верхний Рейн), обязался "отвечать на вызовы суда" и жить со своей подругой в Эльзасе. Он всегда отрицал инкриминируемые ему призывы к насилию и называл себя политическим заключенным. Апелляционный суд распорядился освободить еще трех канакских активистов, содержащихся под стражей во Франции. В мае 2024 года в Новой Каледонии проходили ожесточенные акции протеста, организованные сторонниками независимости против планируемой конституционной реформы во Франции, меняющей избирательное законодательство. Погибли 14 человек, ущерб от погромов превысил миллиард евро. Сейчас противостояние сторонников независимости и лоялистов продолжается. Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, которая хочет усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она также важна для Парижа из-за богатых запасов никеля, важного минерала, используемого в том числе для производства электрокаров, которое Франция намерена значительно нарастить.
https://ria.ru/20250126/dekolonizatsiya-1995568648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая каледония, франция, париж, мария захарова
В мире, Новая Каледония, Франция, Париж, Мария Захарова
Суд во Франции освободил лидера освободительного движения Новой Каледонии
Во Франции освободили лидера канакского движения за независимость Кристиана Тена
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Апелляционный суд Парижа освободил лидера канакского движения за независимость Кристиана Тена, который в течение года находился под стражей в рамках расследования беспорядков в Новой Каледонии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвокатов активиста.
В июне 2024 года официальный представитель российского МИД Мария Захарова
призвала Париж
обеспечить права и свободы активистов Новой Каледонии
. Ее озабоченность вызвала судьба 11 известных представителей национально-освободительного движения Новой Каледонии, в том числе Тена, который возглавляет Канакский социалистический фронт национального освобождения.
"Наконец-то судьи поняли суть дела", — заявил адвокат Франсуа Ру, комментируя освобождение активиста, который после ареста в Новой Каледонии был доставлен на территорию материковой Франции
.
Тен, выступивший по видеосвязи из тюрьмы в городе Люттербах (департамент Верхний Рейн), обязался "отвечать на вызовы суда" и жить со своей подругой в Эльзасе
. Он всегда отрицал инкриминируемые ему призывы к насилию и называл себя политическим заключенным.
Апелляционный суд распорядился освободить еще трех канакских активистов, содержащихся под стражей во Франции.
В мае 2024 года в Новой Каледонии проходили ожесточенные акции протеста, организованные сторонниками независимости против планируемой конституционной реформы во Франции, меняющей избирательное законодательство. Погибли 14 человек, ущерб от погромов превысил миллиард евро. Сейчас противостояние сторонников независимости и лоялистов продолжается.
Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, которая хочет усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она также важна для Парижа из-за богатых запасов никеля, важного минерала, используемого в том числе для производства электрокаров, которое Франция намерена значительно нарастить.