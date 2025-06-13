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Эрдоган назвал нападение Израиля на Иран вопиющей провокацией

Эрдоган назвал нападение Израиля на Иран вопиющей провокацией - РИА Новости, 13.06.2025

Эрдоган назвал нападение Израиля на Иран вопиющей провокацией

Израиль довел регион до опасной стадии, нападение на Иран – вопиющая провокация, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети Х. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T14:32:00+03:00

2025-06-13T14:32:00+03:00

2025-06-13T14:38:00+03:00

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иран

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АНКАРА, 13 июн – РИА Новости. Израиль довел регион до опасной стадии, нападение на Иран – вопиющая провокация, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети Х. "Сегодня утром Израиль довел свою стратегию утопления нашего региона, особенно Газы, в крови, слезах и нестабильности до очень опасной стадии. Нападения Израиля на нашего соседа Иран - это вопиющая провокация, игнорирующая международное право. Эти нападения в то время, когда переговоры по ядерной программе Ирана активизируются, а международное давление усиливается в связи с бесчеловечными действиями против Газы, свидетельствуют о менталитете Израиля, который нарушает правила", - написал турецкий лидер. По его словам, "своими безрассудными, агрессивными и беззаконными действиями администрация (премьер-министра Биньямина) Нетаньяху стремится втянуть наш регион и весь мир в катастрофу". "Международное сообщество должно положить конец израильскому бандитизму, направленному против глобальной и региональной стабильности. Атаки Нетаньяху и сеть массовых убийств, которые поджигают весь наш регион, должны быть предотвращены. Сегодня мы еще раз заявляем, что не хотим видеть больше крови, разрушений и конфликтов на Ближнем Востоке. Мы осуждаем чудовищные нападения на наш соседний Иран; мы желаем милости Аллаха тем, кто погиб, и скорейшего выздоровления тем, кто был ранен; мы выражаем соболезнования дружественному и братскому иранскому народу", - отметил турецкий лидер. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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в мире, иран, израиль, турция, реджеп тайип эрдоган, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, магатэ, операция израиля "восходящий лев"