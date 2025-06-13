https://ria.ru/20250613/efimov-2022296094.html

Ефимов: велопешеходный мост построят на северо-востоке Москвы

Ефимов: велопешеходный мост построят на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 13.06.2025

Ефимов: велопешеходный мост построят на северо-востоке Москвы

В Москве планируют построить велопешеходный мост между участками парка "Яуза" – парком "Акведук" и "Парком спорта Яуза", сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T14:12:00+03:00

2025-06-13T14:12:00+03:00

2025-06-13T14:12:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018359967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04fa8bf5006de6cf29d185b47487835b.jpg

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. В Москве планируют построить велопешеходный мост между участками парка "Яуза" – парком "Акведук" и "Парком спорта Яуза", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Проект планировки территории утвержден для участка площадью 6,13 гектара. Между участками парка "Яуза" – парком "Акведук" и "Парком спорта Яуза" – планируется строительство нового велопешеходного моста протяженностью 100 метров с благоустройством подмостового пространства, а также организация сети велосипедных, беговых и пешеходных дорожек", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что также в рамках проекта реконструируют улично-дорожную сеть на участке Малахитовой улицы от дома 188 на проспекте Мира до перекрестка с восточным дублером проспекта Мира.Благодаря новым велопешеходным маршрутам будут связаны московские районы Ростокино и Алексеевский, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр столицы Сергей Собянин отметил, что благодаря проектам планировки территорий вблизи Яузы объединятся участки парка "Яуза" и появятся новые маршруты для горожан.

https://ria.ru/20250610/efimov-2021864698.html

https://ria.ru/20250611/efimov-2022108202.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы