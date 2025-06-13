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Ефимов: велопешеходный мост построят на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 13.06.2025
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:12 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/efimov-2022296094.html
Ефимов: велопешеходный мост построят на северо-востоке Москвы
Ефимов: велопешеходный мост построят на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 13.06.2025
Ефимов: велопешеходный мост построят на северо-востоке Москвы
В Москве планируют построить велопешеходный мост между участками парка "Яуза" – парком "Акведук" и "Парком спорта Яуза", сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T14:12:00+03:00
2025-06-13T14:12:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. В Москве планируют построить велопешеходный мост между участками парка "Яуза" – парком "Акведук" и "Парком спорта Яуза", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Проект планировки территории утвержден для участка площадью 6,13 гектара. Между участками парка "Яуза" – парком "Акведук" и "Парком спорта Яуза" – планируется строительство нового велопешеходного моста протяженностью 100 метров с благоустройством подмостового пространства, а также организация сети велосипедных, беговых и пешеходных дорожек", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что также в рамках проекта реконструируют улично-дорожную сеть на участке Малахитовой улицы от дома 188 на проспекте Мира до перекрестка с восточным дублером проспекта Мира.Благодаря новым велопешеходным маршрутам будут связаны московские районы Ростокино и Алексеевский, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр столицы Сергей Собянин отметил, что благодаря проектам планировки территорий вблизи Яузы объединятся участки парка "Яуза" и появятся новые маршруты для горожан.
https://ria.ru/20250610/efimov-2021864698.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: велопешеходный мост построят на северо-востоке Москвы

Ефимов: велопешеходный мост появится в парковом пространстве Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. В Москве планируют построить велопешеходный мост между участками парка "Яуза" – парком "Акведук" и "Парком спорта Яуза", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Проект планировки территории утвержден для участка площадью 6,13 гектара. Между участками парка "Яуза" – парком "Акведук" и "Парком спорта Яуза" – планируется строительство нового велопешеходного моста протяженностью 100 метров с благоустройством подмостового пространства, а также организация сети велосипедных, беговых и пешеходных дорожек", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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В сообщении уточняется, что также в рамках проекта реконструируют улично-дорожную сеть на участке Малахитовой улицы от дома 188 на проспекте Мира до перекрестка с восточным дублером проспекта Мира.
Благодаря новым велопешеходным маршрутам будут связаны московские районы Ростокино и Алексеевский, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин отметил, что благодаря проектам планировки территорий вблизи Яузы объединятся участки парка "Яуза" и появятся новые маршруты для горожан.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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