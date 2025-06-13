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Главе СК доложат о ДТП с пьяным водителем, сбившим ребенка на Кубани - РИА Новости, 13.06.2025
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16:19 13.06.2025
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Главе СК доложат о ДТП с пьяным водителем, сбившим ребенка на Кубани
Главе СК доложат о ДТП с пьяным водителем, сбившим ребенка на Кубани - РИА Новости, 13.06.2025
Главе СК доложат о ДТП с пьяным водителем, сбившим ребенка на Кубани
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП в Краснодаре после информации о том, что пьяный водитель сбил несовершеннолетнего... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T16:19:00+03:00
2025-06-13T16:19:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
краснодар
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП в Краснодаре после информации о том, что пьяный водитель сбил несовершеннолетнего мальчика, сообщает СК РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, в Краснодаре пьяный водитель наехал на несовершеннолетнего. Мальчика в тяжелом состоянии увезли в больницу, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь. "Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. доложить о принятом надзорным органом решении и по обстоятельствам происшествия", - говорится в сообщении СК. В ГУ МВД по Краснодарскому краю уточнили, что ДТП произошло 11 июня в микрорайоне Любимово. Пьяный водитель был за рулем , он сбил 13-летнего самокатчика, после чего врезался в забор. Как сообщает СК, по данному факту органы МВД расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). СУСК по Краснодарскому краю ходатайствует перед надзорным ведомством о передаче уголовного дела в свое производство.
https://ria.ru/20250529/saratov-2019852357.html
россия
краснодарский край
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происшествия, россия, краснодарский край, краснодар, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Краснодар, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Главе СК доложат о ДТП с пьяным водителем, сбившим ребенка на Кубани

Бастрыкину доложат о ДТП на Кубани, где пьяный водитель Cadillac сбил мальчика

© Фото : Пресс-служба СК РФПредседатель СК РФ Александр Бастрыкин
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП в Краснодаре после информации о том, что пьяный водитель сбил несовершеннолетнего мальчика, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
По данным ведомства, в Краснодаре пьяный водитель наехал на несовершеннолетнего. Мальчика в тяжелом состоянии увезли в больницу, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.
«
"Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. доложить о принятом надзорным органом решении и по обстоятельствам происшествия", - говорится в сообщении СК.
В ГУ МВД по Краснодарскому краю уточнили, что ДТП произошло 11 июня в микрорайоне Любимово. Пьяный водитель был за рулем , он сбил 13-летнего самокатчика, после чего врезался в забор.
Как сообщает СК, по данному факту органы МВД расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). СУСК по Краснодарскому краю ходатайствует перед надзорным ведомством о передаче уголовного дела в свое производство.
Суд - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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ПроисшествияРоссияКраснодарский крайКраснодарАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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