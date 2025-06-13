https://ria.ru/20250613/dtp-2022675497.html

Главе СК доложат о ДТП с пьяным водителем, сбившим ребенка на Кубани

Главе СК доложат о ДТП с пьяным водителем, сбившим ребенка на Кубани - РИА Новости, 13.06.2025

Главе СК доложат о ДТП с пьяным водителем, сбившим ребенка на Кубани

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП в Краснодаре после информации о том, что пьяный водитель сбил несовершеннолетнего... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T16:19:00+03:00

2025-06-13T16:19:00+03:00

2025-06-13T16:19:00+03:00

происшествия

россия

краснодарский край

краснодар

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП в Краснодаре после информации о том, что пьяный водитель сбил несовершеннолетнего мальчика, сообщает СК РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, в Краснодаре пьяный водитель наехал на несовершеннолетнего. Мальчика в тяжелом состоянии увезли в больницу, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь. "Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. доложить о принятом надзорным органом решении и по обстоятельствам происшествия", - говорится в сообщении СК. В ГУ МВД по Краснодарскому краю уточнили, что ДТП произошло 11 июня в микрорайоне Любимово. Пьяный водитель был за рулем , он сбил 13-летнего самокатчика, после чего врезался в забор. Как сообщает СК, по данному факту органы МВД расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). СУСК по Краснодарскому краю ходатайствует перед надзорным ведомством о передаче уголовного дела в свое производство.

https://ria.ru/20250529/saratov-2019852357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, краснодарский край, краснодар, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)