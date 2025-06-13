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В Доминикане арестовали владельца клуба Jet Set, где обрушилась крыша - РИА Новости, 13.06.2025
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02:54 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/dominikana-2022568608.html
В Доминикане арестовали владельца клуба Jet Set, где обрушилась крыша
В Доминикане арестовали владельца клуба Jet Set, где обрушилась крыша - РИА Новости, 13.06.2025
В Доминикане арестовали владельца клуба Jet Set, где обрушилась крыша
Доминиканский бизнесмен Антонио Эспайят был арестован в четверг после допроса в Генеральной прокуратуре, которая расследует обстоятельства обрушения крыши в... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T02:54:00+03:00
2025-06-13T02:54:00+03:00
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МЕХИКО, 13 июн - РИА Новости. Доминиканский бизнесмен Антонио Эспайят был арестован в четверг после допроса в Генеральной прокуратуре, которая расследует обстоятельства обрушения крыши в ночном клубе Jet Set, в результате которого погибли 236 человек, сообщает газета Listin Diario. "Антонио Эспайят был арестован в четверг в Генеральной прокуратуре после нескольких часов допроса по делу об обрушении крыши в дискотеке Jet Set", - говорится в материале на сайте издания. По информации газеты, в здании прокуратуры также была задержана сестра бизнесмена Марибель Эспайят. Сообщается, что в ближайшие часы их доставят в следственный изолятор при Дворце правосудия в Сьюдад-Нуэва. Аресты последовали спустя день после того, как один из сотрудников дискотеки сообщил, что заранее предупреждал Эспайята об опасности проведения вечеринки 8 апреля с участием известного исполнителя в жанре меренге Рубби Переса. Трагедия в Санто-Доминго произошла в ночь на 8 апреля - во время традиционно людной вечеринки в клубе Jet Set в Санто-Доминго часть крыши внезапно обрушилась, под завалами оказались сотни человек. Жертвами обрушения стали 236 человек, ещё 180 получили ранения.
https://ria.ru/20250515/bangkok-2017218044.html
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в мире, санто-доминго, доминикана
В мире, Санто-Доминго, Доминикана
В Доминикане арестовали владельца клуба Jet Set, где обрушилась крыша

В Доминикане после допроса об обрушении крыши арестовали владельца клуба Jet Set

© AP Photo / Eddy VittiniВид на ночной клуб Jet Set после обрушения крыши
Вид на ночной клуб Jet Set после обрушения крыши - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Eddy Vittini
Вид на ночной клуб Jet Set после обрушения крыши. Архивное фото
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МЕХИКО, 13 июн - РИА Новости. Доминиканский бизнесмен Антонио Эспайят был арестован в четверг после допроса в Генеральной прокуратуре, которая расследует обстоятельства обрушения крыши в ночном клубе Jet Set, в результате которого погибли 236 человек, сообщает газета Listin Diario.
"Антонио Эспайят был арестован в четверг в Генеральной прокуратуре после нескольких часов допроса по делу об обрушении крыши в дискотеке Jet Set", - говорится в материале на сайте издания.
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По информации газеты, в здании прокуратуры также была задержана сестра бизнесмена Марибель Эспайят. Сообщается, что в ближайшие часы их доставят в следственный изолятор при Дворце правосудия в Сьюдад-Нуэва.
Аресты последовали спустя день после того, как один из сотрудников дискотеки сообщил, что заранее предупреждал Эспайята об опасности проведения вечеринки 8 апреля с участием известного исполнителя в жанре меренге Рубби Переса.
Трагедия в Санто-Доминго произошла в ночь на 8 апреля - во время традиционно людной вечеринки в клубе Jet Set в Санто-Доминго часть крыши внезапно обрушилась, под завалами оказались сотни человек. Жертвами обрушения стали 236 человек, ещё 180 получили ранения.
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