В Доминикане арестовали владельца клуба Jet Set, где обрушилась крыша
В Доминикане после допроса об обрушении крыши арестовали владельца клуба Jet Set
© AP Photo / Eddy VittiniВид на ночной клуб Jet Set после обрушения крыши
© AP Photo / Eddy Vittini
Вид на ночной клуб Jet Set после обрушения крыши. Архивное фото
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МЕХИКО, 13 июн - РИА Новости. Доминиканский бизнесмен Антонио Эспайят был арестован в четверг после допроса в Генеральной прокуратуре, которая расследует обстоятельства обрушения крыши в ночном клубе Jet Set, в результате которого погибли 236 человек, сообщает газета Listin Diario.
"Антонио Эспайят был арестован в четверг в Генеральной прокуратуре после нескольких часов допроса по делу об обрушении крыши в дискотеке Jet Set", - говорится в материале на сайте издания.
По информации газеты, в здании прокуратуры также была задержана сестра бизнесмена Марибель Эспайят. Сообщается, что в ближайшие часы их доставят в следственный изолятор при Дворце правосудия в Сьюдад-Нуэва.
Аресты последовали спустя день после того, как один из сотрудников дискотеки сообщил, что заранее предупреждал Эспайята об опасности проведения вечеринки 8 апреля с участием известного исполнителя в жанре меренге Рубби Переса.
Трагедия в Санто-Доминго произошла в ночь на 8 апреля - во время традиционно людной вечеринки в клубе Jet Set в Санто-Доминго часть крыши внезапно обрушилась, под завалами оказались сотни человек. Жертвами обрушения стали 236 человек, ещё 180 получили ранения.