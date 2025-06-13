https://ria.ru/20250613/dominikana-2022568608.html

В Доминикане арестовали владельца клуба Jet Set, где обрушилась крыша

В Доминикане арестовали владельца клуба Jet Set, где обрушилась крыша - РИА Новости, 13.06.2025

В Доминикане арестовали владельца клуба Jet Set, где обрушилась крыша

Доминиканский бизнесмен Антонио Эспайят был арестован в четверг после допроса в Генеральной прокуратуре, которая расследует обстоятельства обрушения крыши в... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T02:54:00+03:00

2025-06-13T02:54:00+03:00

2025-06-13T02:54:00+03:00

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МЕХИКО, 13 июн - РИА Новости. Доминиканский бизнесмен Антонио Эспайят был арестован в четверг после допроса в Генеральной прокуратуре, которая расследует обстоятельства обрушения крыши в ночном клубе Jet Set, в результате которого погибли 236 человек, сообщает газета Listin Diario. "Антонио Эспайят был арестован в четверг в Генеральной прокуратуре после нескольких часов допроса по делу об обрушении крыши в дискотеке Jet Set", - говорится в материале на сайте издания. По информации газеты, в здании прокуратуры также была задержана сестра бизнесмена Марибель Эспайят. Сообщается, что в ближайшие часы их доставят в следственный изолятор при Дворце правосудия в Сьюдад-Нуэва. Аресты последовали спустя день после того, как один из сотрудников дискотеки сообщил, что заранее предупреждал Эспайята об опасности проведения вечеринки 8 апреля с участием известного исполнителя в жанре меренге Рубби Переса. Трагедия в Санто-Доминго произошла в ночь на 8 апреля - во время традиционно людной вечеринки в клубе Jet Set в Санто-Доминго часть крыши внезапно обрушилась, под завалами оказались сотни человек. Жертвами обрушения стали 236 человек, ещё 180 получили ранения.

https://ria.ru/20250515/bangkok-2017218044.html

https://ria.ru/20250409/peres-2010334708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, санто-доминго, доминикана