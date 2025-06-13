https://ria.ru/20250613/chuvashiya-2022654954.html

Глава Чувашии запустил новый цех по производству сухого молока

Глава Чувашии запустил новый цех по производству сухого молока - РИА Новости, 13.06.2025

Глава Чувашии запустил новый цех по производству сухого молока

Глава Чувашской Республики Олег Николаев открыл цех по производству сухого обезжиренного молока на заводе "Волжское перерабатывающее предприятие" в селе Новое... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T14:26:00+03:00

2025-06-13T14:26:00+03:00

2025-06-13T14:36:00+03:00

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Глава Чувашской Республики Олег Николаев открыл цех по производству сухого обезжиренного молока на заводе "Волжское перерабатывающее предприятие" в селе Новое Чурашево Ибресинского округа, сообщает пресс-служба правительства региона. "Завод, запущенный несколько лет назад, демонстрирует устойчивый рост и выпускает востребованную, качественную продукцию. Предприятие открывает цех по производству сухого обезжиренного молока. Уже ведутся подготовительные работы по строительству отдельного сушильного комплекса. Это даст новые возможности для наших фермеров и производителей молока, а значит — для развития сел и повышения качества жизни на селе", – приводит пресс-служба слова Николаева. Глава региона поблагодарил коллектив предприятия за вклад в развитие Чувашии, а также отметил, что правительство региона поддерживает каждую инициативу, которая делает республику сильнее. По данным пресс-службы, запущен новый сушильный комплекс мощностью 500 кг испаренной влаги в час. Теперь предприятие сможет переработать до 100 тонн обезжиренного молока в сутки, в сухом виде – до 8,5 тонн. На новое производство планируется привлечь от 20 до 25 человек. Завод не только развивается, но и благоустраивает территорию. С конца 2024 года были проведены работы по асфальтированию дороги, в том числе к новому цеху. Инвестиционный проект реализован за счет собственных средств предприятия в размере 200 миллионов рублей. В планах завода – строительство отдельного сушильного комплекса со складом хранения 1000 тонн готовой продукции. За последние 5 лет в Ибресинском округе реализовано 5 инвестиционных проектов, направленных на строительство, реконструкцию (модернизацию) производственных проектов агропромышленного комплекса, на сумму 526 миллионов рублей. Это способствовало тому, что за 1 квартал 2025 года индекс производства продукции составил 110,3% (по республике – 108,3%).

https://ria.ru/20250422/nikolaev-2012830962.html

https://ria.ru/20250408/chuvashiya-2010047457.html

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)