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Росавиация изменит маршруты полетов на Ближний Восток - РИА Новости, 13.06.2025
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Туризм
 
09:38 13.06.2025 (обновлено: 09:39 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/aviasoobschenie-2022606075.html
Росавиация изменит маршруты полетов на Ближний Восток
Росавиация изменит маршруты полетов на Ближний Восток - РИА Новости, 13.06.2025
Росавиация изменит маршруты полетов на Ближний Восток
Авиакомпании России планируют маршруты полетов на Ближний Восток в обход закрытого неба над Ираном и Израилем, возможны корректировки рейсов, сообщается в... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T09:38:00+03:00
2025-06-13T09:39:00+03:00
туризм
в мире
иран
израиль
ближний восток
али хаменеи
операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Авиакомпании России планируют маршруты полетов на Ближний Восток в обход закрытого неба над Ираном и Израилем, возможны корректировки рейсов, сообщается в Telegram-канале представителя Росаваиации.Отмечается, что воздушное пространство Израиля и Ирана закрыто для полетов гражданских воздушных судов по решению авиационных властей этих государств, российские авиакомпании, выполняющие полеты в эти страны или через их воздушное пространство, оповещены."Авиакомпании планируют маршруты полетов в другие страны Ближнего Востока в обход закрытого воздушного пространства. Возможны корректировки в расписании рейсов российских авиакомпаний", - говорится в сообщении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иранприблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
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иран
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Поврежденные здания в Тегеране после ночных ударов Израиля
Поврежденные здания в Тегеране после ночных ударов Израиля
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Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану
Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану
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в мире, иран, израиль, ближний восток, али хаменеи, операция израиля "восходящий лев"
Туризм, В мире, Иран, Израиль, Ближний Восток, Али Хаменеи, Операция Израиля "Восходящий лев"
Росавиация изменит маршруты полетов на Ближний Восток

Авиакомпании планируют полеты в обход закрытого неба над Ираном и Израилем

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Авиакомпании России планируют маршруты полетов на Ближний Восток в обход закрытого неба над Ираном и Израилем, возможны корректировки рейсов, сообщается в Telegram-канале представителя Росаваиации.
Отмечается, что воздушное пространство Израиля и Ирана закрыто для полетов гражданских воздушных судов по решению авиационных властей этих государств, российские авиакомпании, выполняющие полеты в эти страны или через их воздушное пространство, оповещены.
"Авиакомпании планируют маршруты полетов в другие страны Ближнего Востока в обход закрытого воздушного пространства. Возможны корректировки в расписании рейсов российских авиакомпаний", - говорится в сообщении.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иранприблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
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ТуризмВ миреИранИзраильБлижний ВостокАли ХаменеиОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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