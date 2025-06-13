https://ria.ru/20250613/aviasoobschenie-2022606075.html

Росавиация изменит маршруты полетов на Ближний Восток

Росавиация изменит маршруты полетов на Ближний Восток - РИА Новости, 13.06.2025

Росавиация изменит маршруты полетов на Ближний Восток

Авиакомпании России планируют маршруты полетов на Ближний Восток в обход закрытого неба над Ираном и Израилем, возможны корректировки рейсов, сообщается в... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T09:38:00+03:00

2025-06-13T09:38:00+03:00

2025-06-13T09:39:00+03:00

туризм

в мире

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израиль

ближний восток

али хаменеи

операция израиля "восходящий лев"

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Авиакомпании России планируют маршруты полетов на Ближний Восток в обход закрытого неба над Ираном и Израилем, возможны корректировки рейсов, сообщается в Telegram-канале представителя Росаваиации.Отмечается, что воздушное пространство Израиля и Ирана закрыто для полетов гражданских воздушных судов по решению авиационных властей этих государств, российские авиакомпании, выполняющие полеты в эти страны или через их воздушное пространство, оповещены."Авиакомпании планируют маршруты полетов в другие страны Ближнего Востока в обход закрытого воздушного пространства. Возможны корректировки в расписании рейсов российских авиакомпаний", - говорится в сообщении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иранприблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, ближний восток, али хаменеи, операция израиля "восходящий лев"