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Глава Орловской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА
Глава Орловской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 13.06.2025
Глава Орловской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА
Пострадавших и разрушений в результате отражения ночной атаки вражеских дронов в Орловской области нет, сообщил глава региона Андрей Клычков. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T09:13:00+03:00
2025-06-13T09:13:00+03:00
2025-06-13T09:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
министерство обороны рф (минобороны рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате отражения ночной атаки вражеских дронов в Орловской области нет, сообщил глава региона Андрей Клычков. Ранее Минобороны РФ сообщало о 15 уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Орловской области. "Этой ночью над Орловской областью уничтожено 15 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
орловская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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орловская область, андрей клычков, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Глава Орловской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА
Пострадавших в результате уничтожения БПЛА в Орловской области нет