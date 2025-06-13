https://ria.ru/20250613/ataka-2022601393.html

Глава Орловской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА

Глава Орловской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 13.06.2025

Глава Орловской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА

Пострадавших и разрушений в результате отражения ночной атаки вражеских дронов в Орловской области нет, сообщил глава региона Андрей Клычков. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T09:13:00+03:00

2025-06-13T09:13:00+03:00

2025-06-13T09:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

орловская область

андрей клычков

министерство обороны рф (минобороны рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате отражения ночной атаки вражеских дронов в Орловской области нет, сообщил глава региона Андрей Клычков. Ранее Минобороны РФ сообщало о 15 уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Орловской области. "Этой ночью над Орловской областью уничтожено 15 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орловская область, андрей клычков, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)