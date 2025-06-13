Израиль атаковал ядерную инфраструктуру Ирана
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". Иранское госагенстсво Tasnim сообщило о гибели командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Хосейн Салами.
Главное:
- целью ударов Израиля по Тегерану были объекты ядерной и военной инфраструктуры, а также иранские военные командиры.
- министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране;
© AP Photo / Vahid SalemiПоследствия израильского удара по Ирану
© AP Photo / Vahid Salemi
Последствия израильского удара по Ирану
- госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон не принимали участие в ударах по Ирану и не оказывали помощь Тель-Авиву;
- премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созывает совещание кабинета безопасности;
- Израиль закрыл свое воздушное пространство до дальнейшего уведомления;
- нескольким атакам подвергся ядерный объект в Натанзе в северной части Ирана;
- МАГАТЭ будет следить за уровнем радиации в стране;
- Тегеран пообещал дать жесткий ответ на действия Тель-Авива;
после атаки армия Израиля отдала приказ о призыве тысяч резервистов.
- Тегеран считает США соучастником ударов Израиля по Ирану.