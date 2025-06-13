https://ria.ru/20250613/ataka-2022583940.html

Израиль атаковал ядерную инфраструктуру Ирана

Израиль атаковал ядерную инфраструктуру Ирана - РИА Новости, 13.06.2025

Израиль атаковал ядерную инфраструктуру Ирана

Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". Иранское госагенстсво Tasnim сообщило о гибели командующего... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T04:59:00+03:00

2025-06-13T04:59:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". Иранское госагенстсво Tasnim сообщило о гибели командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Хосейн Салами.Главное:

https://ria.ru/20250613/iran-2022588550.html

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в мире, израиль, тегеран (город), хосейн салами, иран, марко рубио, исраэль кац, операция израиля "восходящий лев"