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Израиль атаковал ядерную инфраструктуру Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
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04:59 13.06.2025 (обновлено: 07:26 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/ataka-2022583940.html
Израиль атаковал ядерную инфраструктуру Ирана
Израиль атаковал ядерную инфраструктуру Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
Израиль атаковал ядерную инфраструктуру Ирана
Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". Иранское госагенстсво Tasnim сообщило о гибели командующего... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T04:59:00+03:00
2025-06-13T07:26:00+03:00
в мире
израиль
тегеран (город)
хосейн салами
иран
марко рубио
исраэль кац
операция израиля "восходящий лев"
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". Иранское госагенстсво Tasnim сообщило о гибели командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Хосейн Салами.Главное:
https://ria.ru/20250613/iran-2022588550.html
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в мире, израиль, тегеран (город), хосейн салами, иран, марко рубио, исраэль кац, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Израиль, Тегеран (город), Хосейн Салами, Иран, Марко Рубио, Исраэль Кац, Операция Израиля "Восходящий лев"

Израиль атаковал ядерную инфраструктуру Ирана

Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". Иранское госагенстсво Tasnim сообщило о гибели командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Хосейн Салами.
Главное:
  • целью ударов Израиля по Тегерану были объекты ядерной и военной инфраструктуры, а также иранские военные командиры.
  • министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране;
© AP Photo / Vahid SalemiПоследствия израильского удара по Ирану
Последствия израильского удара по Ирану - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Последствия израильского удара по Ирану
  • госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон не принимали участие в ударах по Ирану и не оказывали помощь Тель-Авиву;
  • премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созывает совещание кабинета безопасности;
  • Израиль закрыл свое воздушное пространство до дальнейшего уведомления;
  • нескольким атакам подвергся ядерный объект в Натанзе в северной части Ирана;
  • МАГАТЭ будет следить за уровнем радиации в стране;
  • Тегеран пообещал дать жесткий ответ на действия Тель-Авива;
    после атаки армия Израиля отдала приказ о призыве тысяч резервистов.
  • Тегеран считает США соучастником ударов Израиля по Ирану.
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Иранские нефтехранилища не пострадали от ударов Израиля
07:18
 
В миреИзраильТегеран (город)Хосейн СаламиИранМарко РубиоИсраэль КацОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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