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Умер заслуженный артист РСФСР Михаил Янко
Умер заслуженный артист РСФСР Михаил Янко - РИА Новости, 13.06.2025
Умер заслуженный артист РСФСР Михаил Янко
Актер Липецкого академического театра драмы имени Льва Толстого, заслуженный артист РСФСР Михаил Янко умер на 70-м году жизни, сообщает телеканал "Липецкое... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T17:44:00+03:00
2025-06-13T17:44:00+03:00
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Москва, 13 июн - РИА Новости. Актер Липецкого академического театра драмы имени Льва Толстого, заслуженный артист РСФСР Михаил Янко умер на 70-м году жизни, сообщает телеканал "Липецкое время". "Этой ночью не стало народного артиста РФ, актера Липецкого академического театра драмы им. Л. Толстого Михаила Янко", - говорится в Telegram-канале "Липецкого времени". Актер играл на Липецкой сцене с 1978 года. Янко родился в 1950 году в Воронеже, в 1971 году окончил актерский факультет ГИТИСа. Его педагогами по мастерству были актеры и режиссеры МХАТа — Мария Орлова, ученица Немировича-Данченко и Станиславского, и ее супруг Василий Орлов. Актер работал в Ульяновском театре драмы, а затем в 1977 году перешел в Липецкий академического театр драмы имени Л. Н. Толстого, где сыграл во множестве постановок: "Я помню чудное мгновенье", "Живой труп", "Последний срок", "Похождения Остапа Бендера", где исполнял главные роли и другие.
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рсфср, россия, гитис, михаил янко
РСФСР, Россия, ГИТИС, Михаил Янко
Умер заслуженный артист РСФСР Михаил Янко
Заслуженный артист РСФСР Михаил Янко умер в возрасте 69 лет