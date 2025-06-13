Тарифная агрессия США явно провалилась, заявили аналитики
Тарифная агрессия США явно провалилась, но маячит на горизонте
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Тарифная агрессия США явно провалилась, но, отложенная во времени, маячит на горизонте, говорится в докладе "РИА Новости - Аналитика" "Трансформация Америки: упущенные альтернативы и сохраняющиеся возможности".
"Глобальная тарифная агрессия явно провалилась, но, отложенная во времени, она маячит на горизонте", - считает аналитик.
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По его мнению, в условиях существенной торгово-экономической взаимозависимости с тем же Китаем, который определен как главный геополитический вызов, приходится делать выбор в пользу долгосрочной стратегии управления ею. "Разумеется, при параллельном курсе на перевод страны в русло устойчивого развития", - добавил автор доклада.
"И то, и другое требует времени, что исключается самим краткосрочным политическим циклом, когда выборы в конгресс проводятся каждые два года.
"Разрешить эту проблему можно только посредством сплочения страны на платформе общего видения ее будущего, которое оправдает неизбежные тяготы перехода в новое/старое состояние на совершенно новой технологической платформе", - полагает аналитик.
Судя по заявлениям Трампа, считает автор доклада, его искушает прошлое, когда отечественный автопром служил основой экономического развития страны и отвечал на запрос на мобильность, хотя последний снизился ввиду возможностей работать дистанционно.
"В любом случае очевидно, что реиндустриализация США — не мгновенный процесс. Необходимо найти решение по временному разрыву между созданием отраслей (в том числе за счет локализации производства иностранными инвесторами) и полным закрытием — с помощью тарифов — своего рынка для дешевых товаров иностранного производства, прежде всего потребительских, включая автомашины", - заключил он.
Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику страны: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышении "взаимных" пошлин для ряда стран. Правда, уже через неделю Штаты поставили их на паузу на 90 дней для ряда стран.
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